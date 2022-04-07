Крім погруддя Пушкіна, у Мукачеві демонтували меморіальну дошку на будівлі школи

У Мукачеві демонтували погруддя Алєксандру Пушкіну та меморіальну дошку із ЗОШ №1, яка раніше відмовилася від імені російського поета. Раніше на засіданні міськвиконкому прийняли рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, які мають стосунок до російських та радянських діячів культури, мистецтва, політики.

Про демонтаж пам’ятника, який розташовувався на вулиці Пушкіна в центральній частині Мукачева, у четвер, 7 квітня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради. «Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України. Управлінню міського господарства доручено забезпечити демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків. Вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У міській раді додають, що пам’ятник передадуть на зберігання комунальному підприємству. Щодо перейменування школи, то наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою зміни назви навчального закладу.

Нагадаємо, у вівторок, 5 квітня мер Мукачева Андрій Балога заявив про наміри перейменувати майже 90 вулиць, скверів, площ та провулків на території громади, які мають назви, що стосуються російських та радянських діячів політики, літератури та мистецтва. Відповідне рішення вже затвердив виконком Мукачівської міськради, незабаром його розглянуть на сесії.

Наразі йдеться про перейменування понад 60 вулиць міста та 18 вулиць в 10 селах, що входять до складу територіальної громади. Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих Героїв на російсько-українській війні, видатних діячів Мукачева, Закарпаття, України.