Вулицю Брюллова у Львові, названу на честь російського художника Карла Брюллова, як і ще понад 30 вулиць, пропонують перейменувати

В умовах війни Росії проти України у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів. Вулиці пропонують назвати на честь видатних постатей української історії та культури.

З такою ініціативою виступили історик, завідувач сектора наукової бібліотеки Львівського національного університету Ігор Петрій, політолог, керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь, літературознавець і старший викладач кафедри філології УКУ Данило Ільницький та керівник Львівського національного музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Ініціатори вважають, що перейменування вулиць особливо актуальне в умовах повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, коли «топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної і повної дерусифікації та деколонізації».

Тарас Радь розповів ZAXID.NET, що ініціатива в процесі розробки і найближчим часом буде офіційно подана до Львівської міськради.

Насамперед йдеться про доцільність перейменування вулиць, які мають імена російських діячів, що жодним чином не були пов’язані зі Львовом та мали не багато спільного з Україною, носіїв комуністичних ідей та місцевостей сучасної РФ: