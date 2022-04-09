Після демонтажу на місці залишився лише постамент

У Тернополі демонтували пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну. За словами міського голови, після звірств, які вчинили росіяни на території України, українцям потрібно позбавлятись всього російського.

Рішення про демонтаж пам'ятника було прийняте тернопільським міськвиконкомом, повідомили у міськраді зранку в суботу, 9 квітня.

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що українцям потрібно відмовлятись від всього російського, в тому числі, і від її культури. «Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику», – зазначив він.

Демонтований пам'ятник передали підприємству «Міськшляхрембуд» для безоплатного зберігання.

Такий вигляд мав пам'ятник до знесення, в Тернополі він був встановлений у 1961 році

Нагадаємо, 22 березня мешканець Тернополя облив пам'ятник Пушкіну червоною фарбою, та написав на ньому «stop war». Таким чином він хотів привернути увагу до необхідності демонтувати монумент. У Тернополі пам'ятник стояв з 1961 року. Ініціативи щодо його знесення з'явились у 2014 році, після вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що 7 квітня пам'ятник Пушкіну знесли у місті Мукачево. Вже наступного дня, 8 квітня, міськрада Ужгорода також прийняла рішення про демонтаж пам'ятника Алєксандру Пушкіну.