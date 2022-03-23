Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну встановлений у Тернополі в 1961 році

У Тернополі поліція затримала 26-річного хулігана, який облив червоною фарбою пам'ятник Пушкіну. На постаменті він наніс декілька написів, в тому числі «stop war».

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, інцидент стався у вівторок, 22 березня, в Тернополі. Перехожі помітили, як чоловік облив пам'ятник Пушкіну червоною фарбою. Відтак люди звернулись до поліції.

На фотографіях, опублікованих «Суспільним», видно, що також чоловік наніс декілька написів на п'єдесталі: «Слава Україні», «ні окупації», «stop war».

Особу хулігана встановили, він 1995 року народження, проживає у Тернополі. Наразі вирішується питання про притягнення вандала до відповідальності.

Додамо, що пам'ятник Олександру Пушкіну встановили у Тернополі 1961 році. З 2014 року, після вторгнення Росії на Донбас, в місті почали ініціювати знесення цього монументу. Однак, досі цього так і не зробили.