Пам'ятник російському поету розташований у центрі Ужгорода

В Ужгороді вирішили демонтувати пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну, який розташований у центрі міста. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час позачергової сесії у п'ятницю, 8 квітня. Вчора погруддя Пушкіна демонтували у Мукачеві, а ужгородський пам'ятник перейменували на честь Джо Дассена.

У прес-службі Ужгородської міськради уточнюють, що наразі департаменту міської інфраструктури доручили провести роботи із демонтажу погруддя Пушкіна. Крім того, депутати підтримали ініціативу мешканців Ужгорода щодо перейменування усіх вулиць, площ та скверів, що мають ім'я російських діячів.

Нагадаємо, днем раніше, 7 квітня, пам'ятник Пушкіну, що розташований у самому центрі Ужгорода, перейменували на честь французького співака Джо Дассена: на постаменті замалювали літери зі згадкою про Пушкіна та замінили їх написом Джо Дассен. Погруддя Алєксандра Пушкіна розташоване у центрі Ужгорода, поблизу набережної Незалежності, на невеличкій площі, що теж має ім’я російського поета.

Зазначимо, у четвер, 7 квітня, у Мукачеві демонтували погруддя Алєксандру Пушкіну та меморіальну дошку із ЗОШ №1, яка раніше відмовилася від імені російського поета. Раніше на засіданні міськвиконкому прийняли рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, які мають стосунок до російських та радянських діячів культури, мистецтва, політики.