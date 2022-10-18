Радянський літак демонтували з постаменту в квітні цього року

Тернопільська міськрада вдруге виставила на продаж корпус демонтованого літака МіГ-17. Продати його планують мінімум за 122,6 тис. грн. Це не перша спроба продати літак: в вересні його вже виставляли на продаж за 245 тис. грн, але тоді на торги зареєструвався лише один учасник. Тож на другий аукціон стартову ціну зменшили вдвічі. За виручені гроші міськрада планує придбати дрони для Збройних сил.

Літак виставило на продаж управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міськради у понеділок, 17 жовтня. Аукціон відбудеться 7 листопада.

«Корпус літака МіГ-17 без силової установки та без навісного обладнання. МіГ-17 – радянський реактивний винищувач періоду Холодної війни. Стояв на озброєнні країн Варшавського договору, Китаю та інших держав. Перший політ прототипу відбувся 14 січня 1950 року. З 1951 року розпочалося серійне виробництво нового винищувача, що отримав індекс МіГ-17», – йдеться у описі лоту.

Зазначимо, що пам'ятник з літаком був встановлений при вході у парк національного відродження на масиві «Східний». Демонтували його 14 квітня цього року. Мер міста Сергій Надал пояснював, що літак був аварійним. На його місці планують встановити новий пам'ятник на честь українських захисників.

У вересні корпус літака виставили на продаж зі стартовою ціною 245 тис. грн. Втім, аукціон не відбувся, оскільки на торги зареєструвався лише один учасник.