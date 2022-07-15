Пам'ятник відкрили у 1985 році на честь танкової битви під Бродами

У місті Дубно на Рівненщині продають радянський танк ІС-2, який понад 30 років простояв на в'їзді у місто як пам'ятник. Міський голова планує продати його за 500 тис. доларів. Замість нього куплять українську техніку, яка наразі є у складі Збройних сил.

Рішення про демонтаж танку на в'їзді у Дубно прийняли депутати міськради 8 липня. Як розповів виданню «Рівне вечірне» дубенський міський голова Василь Антонюк, радянський важкий танк ІС-2 планують продати за 500 тис. доларів.

«Вважаю, що ціна цієї бойової машини складає пів мільйона доларів. Якщо його вдасться продати, то можна буде купити щось інше, щоб поставити на постамент. Нас цікавить озброєння, яке зараз є в Збройних силах України та дає жару російським оркам. Хочу, щоб люди бачили це озброєння та пишалися своїми військовими. Можливо, це буде бронетранспортер», — зазначив Василь Антонюк.

Він додав, що вже звернувся до головнокомандувача Валерія Залужного, щоб він допоміг підшукати нову техніку для постаменту. За якою процедурою планують продавати військову техніку, наразі невідомо.

Зазначимо, що пам'ятник розташований на вулиці Львівській, на в'їзді у місто. Встановили його ще в 1985 році на честь танкової битви під Бродами.