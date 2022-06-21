Постамент, на якому раніше стояв танк, повністю демонтували

У Рівному демонтували останній радянський пам'ятник. Йдеться про монумент на честь радянського військового Михайла Богомолова, що був встановлений у сквері Українських добровольців у районі Пивзаводу. Тіло військового планували перезахоронити, але поховання під постаментом так і не знайшли.

Про демонтаж повідомив секретар Рівненської міськради Віктор Шаркизян у вівторок, 21 червня. «Можемо вважати процес демонтажу радянських символів в місті Рівному завершеним! Незабаром проведемо ексгумацію. Сквер приведемо до ладу. Впевнений, він буде окрасою нашого міста та стане одним із найулюбленіших місць для дозвілля рівнян», – висловився він.

Також він опублікував відео і показав, який вигляд зараз має демонтований постамент.

Згодом з'ясувалось, що рештів тіла Михайла Богомолова під пам'ятником не знайшли. «Не могила, а радянський міф», – додав Віктор Шаркизян.

Раніше на цьому місці був пам'ятник радянському війському Михайлу Богомолову. Під монументом була його могила, а на постаменті був встановлений танк БТ-5.

Про Михайла Богомолова відомо, що він двічі «визволяв» Рівне у складі радянської армії. Також він воював проти Української народної республіки. За заслуги влада СРСР нагородила його орденом Червоного прапора.

Такий вигляд пам'ятник мав раніше. Танк, встановлений на постаменті, розмальовували у різні кольори. Фото «Рівне Вечірнє»

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Рівненська міськрада розпочала активний процес дерусифікації назв вулиць та демонтажу радянських пам'ятників. Станом на 21 червня міськрада перейменувала понад півсотні вулиць, які були названі на честь російських діячів.

Крім того, знесли всі радянські пам'ятники. Першою ще 14 квітня демонтували самохідну артилерійську установку.