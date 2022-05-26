У Рівному перейменують ще 26 вулиць з російськими назвами
Міськрада продовжує дерусифікацію вулиць та парків
Комісія Рівненської міськради прийняла рішення про перейменування ще 26 вулиць та провулків у місті, а також одного парку. Вулиці будуть названі в честь українських героїв, які загинули у війні з Росією, а також на честь видатних діячів. Крім того, з'явиться вулиця на честь чеченського командира Джохара Дудаєва та видатного економіста з українським корінням Саймона Сміта. Це вже третій список на перейменування, який затверджує комісія міськради.
Результати засідання комісії з питань перейменування міських об’єктів та вулиць Рівного оприлюднив секретар Рівненської міськради Віктор Шаркизян у четвер, 26 травня.
Загалом комісія планує перейменувати 26 вулиць та провулків, які названі на честь російських діячів:
- вулиця Купріна => Повстанська;
- вулиця Генерала Червонія => Василя Червонія;
- вулиця Герцена => Героїв УПА;
- вулиця Кутузова => Олега Тарасюка;
- вулиця Лєскова => Куток;
- вулиця Ломоносова => Федора Сумневича;
- вулиця Менделєєва => Сердечна;
- вулиця Можайського => Георгія Арутюняна;
- вулиця Некрасова =>Андрія Нечипорука;
- вулиця Несторова => Родини Мисечків;
- вулиця Пирогова => Валерія Опанасюка
- вулиця Пржевальського => Джохара Дудаєва
- вулиця Рилєєва => Гетьманська
- вулиця Станіславського => Анатоля Довгопільського
- вулиця Толстого => Саймона Сміта
- вулиця Тургенєва => Митрополита Борецького
- вулиця та провулок Ушинського => Софії Русової
- вулиця Ціолковського => Миколи Міхновського
- вулиця Чайковського => Скульптора Сосновського
- вулиця Чебишева => вулицю Єдності
- вулиця Чехова => Анатолія Грицая
- вулиця Макарова => Кулика і Гудачека
- вулиця Ювілейну => Хіміків
- вулиця Осипова => Княжни Гальшки
- вулиця Сухарєва => Родини Гаврюшенків
- вулиця 1-го Травня у Квасилові => Волинських чехів
Парк в мікрорайоні Ювілейний називатиметься парк Хіміків. Також у районі вулиці Князя Володимира, біля частини рятувальників, з’явиться вулиця Героїв Рятувальників.
Крім того, на засіданні комісії визначили назви для нових вулиць у мікрорайоні Гармонія. Вони матимуть такі назви:
- вулиця Гармонії;
- вулиця Нації Нескорених;
- вулиця Катерини Ступницької;
- провулок Дмитра Свідерського;
- провулок Євгена Репіна;
- провулок Андрія Ременюка;
- провулок В’ячеслава Мірошника;
- провулок Сергія Гулюка;
- провулок Тараса Белоцького;
- провулок Олександра Юхимчука.
Нагадаємо, раніше Рівненська міськрада прийняла рішення про перейменування 27 вулиць та провулків, які мають російські назви.
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