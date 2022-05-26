Комісія Рівненської міськради прийняла рішення про перейменування ще 26 вулиць та провулків у місті, а також одного парку. Вулиці будуть названі в честь українських героїв, які загинули у війні з Росією, а також на честь видатних діячів. Крім того, з'явиться вулиця на честь чеченського командира Джохара Дудаєва та видатного економіста з українським корінням Саймона Сміта. Це вже третій список на перейменування, який затверджує комісія міськради.

Результати засідання комісії з питань перейменування міських об’єктів та вулиць Рівного оприлюднив секретар Рівненської міськради Віктор Шаркизян у четвер, 26 травня.

Загалом комісія планує перейменувати 26 вулиць та провулків, які названі на честь російських діячів:

вулиця Купріна => Повстанська;

вулиця Генерала Червонія => Василя Червонія;

вулиця Герцена => Героїв УПА;

вулиця Кутузова => Олега Тарасюка;

вулиця Лєскова => Куток;

вулиця Ломоносова => Федора Сумневича;

вулиця Менделєєва => Сердечна;

вулиця Можайського => Георгія Арутюняна;

вулиця Некрасова =>Андрія Нечипорука;

вулиця Несторова => Родини Мисечків;

вулиця Пирогова => Валерія Опанасюка

вулиця Пржевальського => Джохара Дудаєва

вулиця Рилєєва => Гетьманська

вулиця Станіславського => Анатоля Довгопільського

вулиця Толстого => Саймона Сміта

вулиця Тургенєва => Митрополита Борецького

вулиця та провулок Ушинського => Софії Русової

вулиця Ціолковського => Миколи Міхновського

вулиця Чайковського => Скульптора Сосновського

вулиця Чебишева => вулицю Єдності

вулиця Чехова => Анатолія Грицая

вулиця Макарова => Кулика і Гудачека

вулиця Ювілейну => Хіміків

вулиця Осипова => Княжни Гальшки

вулиця Сухарєва => Родини Гаврюшенків

вулиця 1-го Травня у Квасилові => Волинських чехів

Парк в мікрорайоні Ювілейний називатиметься парк Хіміків. Також у районі вулиці Князя Володимира, біля частини рятувальників, з’явиться вулиця Героїв Рятувальників.

Крім того, на засіданні комісії визначили назви для нових вулиць у мікрорайоні Гармонія. Вони матимуть такі назви:

вулиця Гармонії;

вулиця Нації Нескорених;

вулиця Катерини Ступницької;

провулок Дмитра Свідерського;

провулок Євгена Репіна;

провулок Андрія Ременюка;

провулок В’ячеслава Мірошника;

провулок Сергія Гулюка;

провулок Тараса Белоцького;

провулок Олександра Юхимчука.

Нагадаємо, раніше Рівненська міськрада прийняла рішення про перейменування 27 вулиць та провулків, які мають російські назви.