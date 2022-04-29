Рівненська мерія повідомила, які вулиці у місті перейменують першими
Остаточно нові назви затверджуватимуть на сесії міськради
У Рівному попередньо затвердили нові назви для 12 вулиць. Майже всі вони будуть названі на честь військових, які загинули у війні з Росією. Також перейменують сквер «Текстильник».
Рішення прийняли на засіданні комісії з питань найменувань міських об'єктів у п'ятницю, 29 квітня. Члени комісії попередньо затвердили назви 12 вулиць:
- вулиця Павлюченка => Назара Небожинського;
- вулиця Жукова => Тараса Козлишина;
- вулиця Іванова => Олександра Васильєва;
- вулиця Гончарова => Володимира Стельмаха;
- вулиця Абрамова і Голікова => Сергія Рижука;
- вулиця Пушкіна => Грицька Чубая;
- вулиця Лермонтова => Казимира Любомирського;
- вулиця Кондратьєва => Холодноярська;
- вулиця Декабристів => Героїв Гурб;
- вулиця Орлова => Вишиванка;
- вулиця Гур’єва => Любомира Гузара;
- вулиця Чернишова => Олега Дудея;
- сквер біля палацу «Текстильник» => «Палацовий».
Остаточно нові назви затверджуватимуть депутати на сесії Рівненської міської ради. Загалом у Рівному планують перейменувати 54 вулиці, названі в честь російських діячів. Мешканці міста пропонували свої назви у спеціальному опитувальнику. Опитування завершилось 28 квітня, всього рівняни запропонували близько 1200 нових топонімів. Усі варіанти вивчить робоча група, що складається з істориків та краєзнавців, після чого відфільтровані варіанти передадуть на розгляд комісії.
Крім того, у Рівному зносять пам'ятники, встановлені радянською владою. Зокрема, з постаменту вже зняли пам'ятник з самохідною артилерійською установкою.
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