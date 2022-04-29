У Рівному попередньо затвердили нові назви для 12 вулиць. Майже всі вони будуть названі на честь військових, які загинули у війні з Росією. Також перейменують сквер «Текстильник».

Рішення прийняли на засіданні комісії з питань найменувань міських об'єктів у п'ятницю, 29 квітня. Члени комісії попередньо затвердили назви 12 вулиць:

вулиця Павлюченка => Назара Небожинського;

вулиця Жукова => Тараса Козлишина;

вулиця Іванова => Олександра Васильєва;

вулиця Гончарова => Володимира Стельмаха;

вулиця Абрамова і Голікова => Сергія Рижука;

вулиця Пушкіна => Грицька Чубая;

вулиця Лермонтова => Казимира Любомирського;

вулиця Кондратьєва => Холодноярська;

вулиця Декабристів => Героїв Гурб;

вулиця Орлова => Вишиванка;

вулиця Гур’єва => Любомира Гузара;

вулиця Чернишова => Олега Дудея;

сквер біля палацу «Текстильник» => «Палацовий».

Остаточно нові назви затверджуватимуть депутати на сесії Рівненської міської ради. Загалом у Рівному планують перейменувати 54 вулиці, названі в честь російських діячів. Мешканці міста пропонували свої назви у спеціальному опитувальнику. Опитування завершилось 28 квітня, всього рівняни запропонували близько 1200 нових топонімів. Усі варіанти вивчить робоча група, що складається з істориків та краєзнавців, після чого відфільтровані варіанти передадуть на розгляд комісії.

Крім того, у Рівному зносять пам'ятники, встановлені радянською владою. Зокрема, з постаменту вже зняли пам'ятник з самохідною артилерійською установкою.