У Рівному планують перейменувати понад 50 вулиць з російськими назвами
Мешканців міста просять запропонувати нові назви
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У Рівному планують перейменувати 54 вулиці, які названі на честь російських діячів. До процесу залучають мешканців міста, зокрема, їх просять запропонувати нові назви.
Список вулиць, які планують дерусифікувати, опублікували в управлінні культури та туризму Рівненської міськради. Мешканцям міста пропонують заповнити гугл-форму та запропонувати свої варіанти для нових назв. Загалом у списку 54 вулиці, названі на честь російських письменників, художників, військових:
- Айвазовського;
- Блока;
- Бородіна;
- Брюллова;
- Вавілова;
- Верещагіна;
- Врубеля;
- Герцена;
- Глінки;
- Декабристів;
- Достоєвського;
- Єсєніна;
- Жуковського;
- Ковалевської;
- Кондратьєва;
- Короленка;
- Купріна;
- Курчатова;
- Кутузова;
- Лермонтова;
- Лєскова;
- Ломоносова;
- Менделєєва;
- Можайського;
- Некрасова;
- Несторова;
- Пирогова;
- Пржевальського;
- Пушкіна;
- Рилєєва;
- Станіславського;
- Толстого;
- Тургенєва;
- Ушинського;
- Ціолковського;
- Чайковського;
- Чебишева;
- Чехова;
- Гагаріна;
- Макарова;
- Ювілейна;
- Кооперативна;
- Абрамова і Голікова;
- Генерала Червонія;
- Гончарова;
- Гур’єва;
- Жукова;
- Іванова;
- Орлова;
- Осіпова;
- Павлюченка;
- Сухарєва;
- Чернишова;
- 1-го травня (Квасилів).
У опитувальнику біля кожної назви є пояснення, чому перейменовують ці вулиці. Як видно із описів, більшість з цих діячів підтримували ідеї «русского міра», або ж були його символами, а також частина з них мали яскраво виражені українфобські погляди.
Додамо, що наразі в багатьох містах України триває процес дерусифікації назв вулиць. Нещодавно Тернопільська міськрада оприлюднила список з 10 вулицями, названими на честь російських діячів, які також незабаром перейменують.
Крім того, триває знесення пам'ятників, встановлених радянською владою. У Рівному з постаменту вже зняли пам'ятник з самохідною артилерійською установкою. Також 19 квітня виконком проголосував за перенесення пам'ятників та перепоховання могил радянським діячам Михайлу Богомолову та Олеко Дундичу.
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