У Рівному планують перейменувати 54 вулиці, які названі на честь російських діячів. До процесу залучають мешканців міста, зокрема, їх просять запропонувати нові назви.

Список вулиць, які планують дерусифікувати, опублікували в управлінні культури та туризму Рівненської міськради. Мешканцям міста пропонують заповнити гугл-форму та запропонувати свої варіанти для нових назв. Загалом у списку 54 вулиці, названі на честь російських письменників, художників, військових:

Айвазовського;

Блока;

Бородіна;

Брюллова;

Вавілова;

Верещагіна;

Врубеля;

Герцена;

Глінки;

Декабристів;

Достоєвського;

Єсєніна;

Жуковського;

Ковалевської;

Кондратьєва;

Короленка;

Купріна;

Курчатова;

Кутузова;

Лермонтова;

Лєскова;

Ломоносова;

Менделєєва;

Можайського;

Некрасова;

Несторова;

Пирогова;

Пржевальського;

Пушкіна;

Рилєєва;

Станіславського;

Толстого;

Тургенєва;

Ушинського;

Ціолковського;

Чайковського;

Чебишева;

Чехова;

Гагаріна;

Макарова;

Ювілейна;

Кооперативна;

Абрамова і Голікова;

Генерала Червонія;

Гончарова;

Гур’єва;

Жукова;

Іванова;

Орлова;

Осіпова;

Павлюченка;

Сухарєва;

Чернишова;

1-го травня (Квасилів).

У опитувальнику біля кожної назви є пояснення, чому перейменовують ці вулиці. Як видно із описів, більшість з цих діячів підтримували ідеї «русского міра», або ж були його символами, а також частина з них мали яскраво виражені українфобські погляди.

Додамо, що наразі в багатьох містах України триває процес дерусифікації назв вулиць. Нещодавно Тернопільська міськрада оприлюднила список з 10 вулицями, названими на честь російських діячів, які також незабаром перейменують.

Крім того, триває знесення пам'ятників, встановлених радянською владою. У Рівному з постаменту вже зняли пам'ятник з самохідною артилерійською установкою. Також 19 квітня виконком проголосував за перенесення пам'ятників та перепоховання могил радянським діячам Михайлу Богомолову та Олеко Дундичу.