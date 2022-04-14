Мерія оприлюднила список вулиць з російськими назвами у Тернополі
Мешканців міста просять запропонувати нові назви для цих вулиць
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У Тернополі планують перейменувати 10 вулиць, які названі на честь російських діячів. Мешканців міста просять запропонувати альтернативні назви.
Зранку в четвер, 14 квітня, прес-служба міськради опублікувала список вулиць, які буде перейменовано в першу чергу. Йдеться про:
- вул. Глінки (російський композитор);
- вул. Чехова (російський письменник);
- вул. Пушкіна (російський письменник);
- вул. Достоєвського (російський письменник);
- вул. Ломоносова (російський вчений);
- вул. Живова (солдат окупаційної армії);
- вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);
- вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);
- вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);
- вул. Гагаріна (радянський космонавт).
Мешканців міста просять долучитись до цього процесу і запропонували свої варіанти для нових назв вулиць. Надсилати їх можна на електронну пошту presamr@gmail.com, або ж заповнивши гугл-форму.
Також у Тернополі позбавляються радянських пам'ятників. Нещодавно був демонтований пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну. Зранку 14 квітня міськрада повідомила про демонтаж пам'ятника з рядянським літаком, встановленим у парку на честь радянських «визволителів».