У перелік потрапила вулиця, названа на честь російського військового Григорія Танцорова

У Тернополі планують перейменувати 10 вулиць, які названі на честь російських діячів. Мешканців міста просять запропонувати альтернативні назви.

Зранку в четвер, 14 квітня, прес-служба міськради опублікувала список вулиць, які буде перейменовано в першу чергу. Йдеться про:

вул. Глінки (російський композитор);

вул. Чехова (російський письменник);

вул. Пушкіна (російський письменник);

вул. Достоєвського (російський письменник);

вул. Ломоносова (російський вчений);

вул. Живова (солдат окупаційної армії);

вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);

вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);

вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);

вул. Гагаріна (радянський космонавт).

Мешканців міста просять долучитись до цього процесу і запропонували свої варіанти для нових назв вулиць. Надсилати їх можна на електронну пошту presamr@gmail.com, або ж заповнивши гугл-форму.

Також у Тернополі позбавляються радянських пам'ятників. Нещодавно був демонтований пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну. Зранку 14 квітня міськрада повідомила про демонтаж пам'ятника з рядянським літаком, встановленим у парку на честь радянських «визволителів».