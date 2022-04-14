Наразі невідомо, чи планують встановити на місці новий пам'ятник

У Рівному демонтували пам'ятник з самохідною артилерійською установкою. Це перший радянський монумент, знесений у місті після початку повномасштабної війни. Крім того, незабаром демонтують пам'ятник Михайлу Богомолову, що має вигляд танка.

Про демонтаж пам'ятника з самохідною артилерійською установкою мер Рівного Олександр Третяк повідомив у четвер, 14 квітня. «Самохідна артилерійська установка сходить із п’єдесталу. Далі перейменування вулиць, а найголовніше – нова свідомість, в якій точно сформовано, хто брат, а хто ворог», – зазначив він.

Олександр Третяк додав, що протягом тижня у місті вирішать питання щодо знесення пам'ятника радянському військовому Михайлу Богомолову. Пам'ятник встановлений у вигляді танку.

Також у місті планують перейменувати вулиці, названі в честь російських діячів. «Друзі, ви здивуєтесь, наскільки ще багато було в нас радянських вуличок та провулків. Вже 54 вулиць Рівного і Квасилова будуть точно перейменовані», – повідомив міський голова.

Додамо, що у Тернополі вже встигли демонутувати два радянські монументи: йдеться про пам'ятник льотчикам-визволителям та пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну.