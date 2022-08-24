Ділянка, яку придбала компанія «Онур», має промислове призначення

Львівська міська рада продала земельну ділянку у промзоні «Рясне-2» за 16 млн грн. Компанія планує збудувати тут власне виробництво.

Управління земельних ресурсів ЛМР провело аукціон на платформі Prozorro.Sale у вівторок, 23 серпня. На торги подались дві компанії: ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ТзОВ «Вікторія 2008». Стартова ціна земельної ділянки площею 1,6812 га становила 14,7 млн грн. Компанія «Онур» підняла ставку до 16 млн грн і стала переможцем аукціону.

Упродовж найближчого місяця управління земельних ресурсів ЛМР має підписати угоду з «Онуром» про продаж земельної ділянки у промзоні Рясне-2.

За інформацією департаменту містобудування ЛМР, компанія «Онур» облаштує на придбаній ділянці виробництво. ZAXID.NET не вдалося зв’язатись з представниками компанії, щоб отримати детальнішу інформацію про майбутнє виробництво.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» — дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт доріг та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини і Олег Фаріон з України. Підприємство володіє асфальтовим заводом у мікрорайоні Рясне-2 у Львові.

Додамо, що 23 серпня мав відбутись ще один аукціон на продаж земельної ділянки в Рясному площею майже 0,6 га, однак на нього подався лише один учасник і торги не відбулись.