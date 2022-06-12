Приміщення площею 467,3 кв. м розташоване на вул. Конюшинній, 6

Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуті склади на неподалік кільцевої дороги за 4,4 млн грн. Приміщення ТзОВ «Нелі Груп».

Приміщення на вул. Конюшинній, 6 загальною площею 467,3 м2 виставили на аукціон зі стартовою ціною 4,4 млн грн. Аукціон відбувся на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяв один покупець – ТзОВ «Нелі Груп», що запропонувало купити склади за 4,4 мдн грн.

Вартість одного квадратного метра сягнула 9,5 тис. грн або майже 320 доларів США. 31 травня управління комунальної власності ЛМР та ТзОВ «Нелі Груп» підписали угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Нелі Груп» зареєстроване у Львові на вул. Конюшинній, 6 більше 13 років тому. Фірма займається оптовою торгівлею різними товарами. Її власником є львівський підприємець Володимир Кузик.