На вул. Раппопорта,1 працює продуктовий магазин

Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення першого поверху на вул. Раппопорта, 1 за 11,2 млн грн. Це майже вдвічі дорожче від очікуваної вартості.

Нежитлове приміщення першого поверху на розі вул. Раппопорта та Джерельної загальною площею 95,5 м2 виставили на продаж 25 квітня зі стартовою ціною майже 6,2 млн грн. Зараз тут працює хлібний магазин і, згідно з умовами договору, новий власник має зберегти крамницю до 20 червня 2022 року, доки діятиме договір оренди.

Аукціон відбувався 18 травня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли двоє покупців. Найвищу ціну – 11,2 млн грн – запропонувало ТОВ «Макроінвесттрейд», що займається орендою нерухомості. Вартість одного квадратного метра при цьому становить понад 117 тис. грн або 4,2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

За даними YouControl, ТОВ «Макроінвесттрейд» зареєстроване в Івано-Франківську та належить місцевому підприємцю Андрію Бігуну.