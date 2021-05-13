На вул. Бандери, 47а тривалий час працював продуктовий магазин

Управління комунальної власності ЛМР продало приміщення на першому поверсі в кам’яниці на вул. Бандери, 47а за 3,1 млн грн. Нині тут розташований продуктовий магазин «Молочні дари».

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 57,8 м2 виставили на продаж 12 квітня зі стартовою ціною 1,9 млн грн. Приміщення, де зараз працює магазин, розташоване у кам’яниці, що є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Аукціон відбувався 5 травня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли семеро покупців. Найвищу ціну – 3,1 млн грн – запропонувало ПП «Вітафарма», що торгує медичними товарами. Вартість одного кадратного метра при цьому становить 54,6 тис. грн або майже 2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

За даними YouControl, ПП «Вітафарма» належить мешканці Запоріжжя Галині Колбіній. У березні ця компанія купила приміщення колишнього магазину на вул. Дорошенка, 28. На його місці планують відкрити аптеку.