Приміщення магазину розташоване на першому поверсі будинку №39 на вул. Коперника

Управління комунальної власності ЛМР продало приміщення магазину на вул. Коперника, 39 за 8 млн грн. Це майже втричі дорожче від стартової ціни. Новим власником приміщень став львівський бізнесмен Джафар Бабаєв.

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 47,9 м2 виставили на продаж 1 квітня зі стартовою ціною 2,9 млн грн. Нині тут розташований продуктовий магазин, а сама будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Аукціон відбувався 29 квітня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли четверо покупців. Найвищу ціну запропонував Джафар Бабаєв. Остаточна цінова пропозиція переможця становила 8 млн грн, що майже втричі більше, ніж стартова ціна приміщення. При цьому вартість одного квадратного метра становить 167 тис. грн або трохи більше 6 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Джафар Бабаєв є власником львівського ТОВ «Наш хліб» та ТОВ «Завод №4», що в Рясне-Руському. Магазин «Наш хліб» якраз розташований на вул. Коперника, 39.