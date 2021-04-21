Приміщення розташоване на першому поверсі будинку №4 на пл. Святого Теодора

Управління комунальної власності ЛМР продало приміщення магазину на пл. Святого Теодора, 4 за 3,2 млн грн. Новим власником приміщень стало ПП «Фірма "Престиж Сервіс"».

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 55,1 м2 виставили на продаж 31 березня зі стартовою ціною 3 млн грн. Нині тут розташований продуктовий магазин, що до середини 2022 року орендує приміщення в Львівської міської ради. Новий власник зобовязаний зберегти магазин у цьому приміщенні до закінчення оренди.

Аукціон відбувався 20 квітня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли двоє покупців. Найвищу ціну запропонувало ПП «Фірма "Престиж Сервіс"». Остаточна цінова пропозиція компанії-переможця і іншого учасника аукціону ПП «Торгівельна компанія "Хорол-інвест ЛТД"» відрізнялася лише на 1 грн.

Приміщення продали ПП «Фірма "Престиж Сервіс"» за 3,2 млн грн, тобто, 59 тис. грн (2,1 тис. доларів США) за м2. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директором та власником ПП «Фірма "Престиж Сервіс"» є львів'янин Ігор Цільник. Йому також належать компанії ТзОВ «Овація» та ПП «Альянс Сервіс». ТзОВ «Овація» володіє низкою магазинів із продажу алкогольних напоїв у Львові. Інша фірма Ігоря Цільника у 2018 році отримала дозвіл на реконструкцію закинутої будівлі на вул. Городоцькій, 286б під офісний центр.