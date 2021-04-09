Будинок розташований на вул. Нечуя-Левицького, 4

Управління комунальної власності ЛМР продало занедбану будівлю на вул. Нечуя-Левицького, 4 за 6,9 млн грн. Новим власником будівлі стало ТзОВ «Спіраль Львів».

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 485,2 м2 виставили на продаж 17 березня зі стартовою ціною 3,6 млн грн. Аукціон відбувався 7 квітня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли двоє покупців. Найвищу ціну, майже вдвічі більшу від стартової, запропонувало ТзОВ «Спіраль Львів». Прикметно, що остаточна цінова пропозиція компанії-переможця і іншого учасника аукціону Олександра Сокотуна відрізнялася лише на 1 грн.

У результаті приміщення продали ТзОВ «Спіраль Львів» за 6,9 млн грн. Управління комунальної власності ЛМР повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директором ТзОВ «Спіраль Львів» є Богдан Паньків. Власником компанії вказаний львівський підприємець Юрій Стеців. Йому також належать компанії ТОВ «Галагрохолдинг», ПП «Замарстинів», ТОВ «Замарстинів 40». Раніше він був власником ТОВ «Ріелпогранбуд-3», яке тепер належить Ростиславу Мельнику.

У 2017 році інша компанія Юрія Стеціва купила на аукціоні в Львівської облради приміщення друкарні на вул. Пекарській, 11а. Пізніше суд наклав на друкарню арешт через підозру в продажі приміщення за заниженою ціною. Арешт на друкарню скасували у березні 2020 року, а в грудні суд продовжив термін досудового розслідування до червня 2021 року. Разом із тим 19 березня виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишньої друкарні на вул. Пекарській під апарт-готель.