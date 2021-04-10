Приміщення на вул. Коперника, 21 продали приватній компаніїї за 5,3 млн грн

Львівська міська рада продала приміщення магазину на вул. Коперника у Львові за 5,4 млн грн. Відповідний результат електронного аукціону оприлюднили на платформі Prozorro.Продажі.

Управління комунальної власності ЛМР виставило на продаж нежитлове приміщення на першому поверсі у будинку на вул. Коперника, 21 за 4,6 млн грн. Йдеться про приміщення продуктового магазину загальною площею 53,6 м2. На аукціон, який провели 7 квітня, подалися двоє учасників: ТзОВ «Спіраль Львів» та ФОП Гронь Роман Володимирович. Різниця у пропозиціях учасників склала одну гривню.

УКВ визнало переможцем аукціону ТзОВ «Спіраль Львів» і продало йому приміщення на вул. Коперника, 21 за 5,4 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Спіраль Львів» належить львів’янину Юрію Стеціву.