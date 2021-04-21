Приміщення на третьому поверсі в будинку на вул. Лесі Українки, 5 купила Рада адвокатів Львівщини

Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення на третьому поверсі в пам’ятці архітектури на вул. Лесі Українки, 5 за 11,5 млн грн. Приміщення загальною площею 280,3 м2 придбала Рада адвокатів Львівської області.

Нежитлові приміщення третього поверху на вул. Лесі Українки, 5 виставляють на продаж уже вдруге. Під час першого аукціону початкова вартість приміщень становила майже 13,3 млн грн, однак тоді через брак покупців торги не відбулися. Лот знову виставили на аукціон 31 березня й, згідно з тендерним законодавством, початкову вартість приміщень знизили вдвічі – до 6,6 млн грн.

Аукціон, у якому взяли участь двоє учасників, відбувався 21 квітня на сайті публічних продажів Pozorro. Sale. Найвищу ціну, 11,5 млн грн, запропонувала Рада адвокатів Львівської області. При цьому ціна за квадратний метр склала 41 тис. грн/м2 або 1500 доларів США/м2. Управління комунальної власності ЛМР вже повідомило компанії про намір підписати договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівником Ради адвокатів Львівщини є Богдан Павлишин.

Зазначимо, що у будівля на вул. Лесі Українки, 5 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Нині там розташовані приймальні львівських депутатів та управління житлового господарства ЛМР.