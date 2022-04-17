Приміщення складів розташовані на вул. Кузнярівка, 37

Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуті склади на Левандівці за 1,7 млн грн. Приміщення загальною площею майже 300 м2 купило Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет».

Приміщення на вул. Кузнярівка, 37 загальною площею 295 м2 намагалися продати тричі. Востаннє склади виставили на продаж 1 березня зі стартовою ціною 1,2 млн грн.

Аукціон відбувався 4 квітня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли четверо покупців. Найвищу ціну – 1,7 млн грн – запропонувало Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет».

Вартість одного квадратного метра сягнула 6 тис. грн або трохи більше 200 доларів США. 15 квітня управління комунальної власності ЛМР повідомило про намір підписати угоду купівлі-продажу з переможцем торгів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет» зареєстроване у Львові на вул. Богдана Хмельницького, 176. Фірма займається оптовою торгівлею устаткуванням та електромонтажними роботами. Власницею компанії вказана мешканка Городка Ірина Кунащук.