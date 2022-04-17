Львівська міськрада продала закинуті склади на Левандівці за 1,7 млн грн
Приміщення виставляли на аукціон тричі
Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуті склади на Левандівці за 1,7 млн грн. Приміщення загальною площею майже 300 м2 купило Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет».
Приміщення на вул. Кузнярівка, 37 загальною площею 295 м2 намагалися продати тричі. Востаннє склади виставили на продаж 1 березня зі стартовою ціною 1,2 млн грн.
Аукціон відбувався 4 квітня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли четверо покупців. Найвищу ціну – 1,7 млн грн – запропонувало Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет».
Вартість одного квадратного метра сягнула 6 тис. грн або трохи більше 200 доларів США. 15 квітня управління комунальної власності ЛМР повідомило про намір підписати угоду купівлі-продажу з переможцем торгів.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет» зареєстроване у Львові на вул. Богдана Хмельницького, 176. Фірма займається оптовою торгівлею устаткуванням та електромонтажними роботами. Власницею компанії вказана мешканка Городка Ірина Кунащук.