Колишній дитячий туберкульозний санаторій на вул. Антоновича, 80, щодо якого триває спір між Львівською міською та обласною радами

Господарський суд міста Києва прийняв рішення про витребування з незаконного володіння Львівської облради загалом дев’яти приміщень чотирьох медичних закладів у Львові. Цікаво, що Львівській міськраді вдалося виграти судову супереречку за це міське майно з другої спроби. Раніше Верховний Суд відмовився повертати його у власність міста.

Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Львівської міськради та вирішив витребувати згадані приміщення з незаконного володіння Львівської облради. Рішення оприлюднене у держреєстрі 23 листопада.

Йдеться про такі приміщення:

Чотири приміщення Львівського міського психоневрологічного диспансеру за адресами: вул. Коциловського, 15а, вул. Басараб, 2, вул. Коциловського, 30/32;

Приміщення комунального будинку №1 Львова для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: вул. Комаринця, 2а;

Приміщення комунального дитячого туберкульозного санаторію за адресою: вул. Антоновича, 80;

Три приміщення «Будиноку дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки» за адресою: вул. Антоновича, 11; вул. Житомирська, 8а; вул. Гіпсова, 40б.

Суд взяв до уваги висновки Верховного Суду в іншій аналогічній справі щодо повернення семи лікарняних приміщень у Львові, які обласна рада незаконно оформила у свою власність. Зокрема, суд встановив, що Львівська міська рада не давала згоди на передачу спірних об’єктів в обласну комунальну власність.

Судова тяганина між Львівською міськрадою та Львівською облрадою стосувалася близько 20 приміщень колишніх медичних закладів у Львові та тривала кілька років. Суди розглянули уже дві аналогічні справи. У результаті Верховний Суд у січні 2020 року визнав незаконним і скасував рішення Львівської обласної ради від 2008 року про оформлення права спільної власності облради на сім медзакладів у Львові, повернувши їх у власність міськради – шоправда, два приміщення облрада вже встигла продати.

Водночас у червні 2021 року Верховний Суд відмовив Львівській міськраді у поверненні ще 11 комунальних приміщень. Зокрема, в переліку спірних було також уже продане облрадою приміщення дитячого санаторію на вул. Коновальця, де депутати Львівської міськради згодом дозволили збудувати житло.

Після цього Львівська міська рада повторно звернулася до суду зі зміненими позовними вимогами – про витребування майна з незаконного володіння Львівської облради. У результаті Господарський суд Києва прийняв рішення на користь Львівської міськради. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляції.