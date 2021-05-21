У будинку на вул. Коновальця, 114-116 раніше діяв дитячий санаторій

На місці колишнього дитячого санаторію на вул. Коновальця у Львові збудують житловий будинок. Депутати Львівської міської ради на засіданні сесії 20 травня з другої спроби погодили розробку детального плану території (ДПТ) для цього будівництва.

На вул. Коновальця, 114-116 у Львові раніше розміщувався комунальний заклад Львівської обласної ради – дитячий кардіоревматичний санаторій. Торік будівлю санаторію продали бізнесмену та батькові голови Львівської ОДА Зіновію Козицькому, однак в кінцевому результаті він відмовився підписувати угоду. Після цього ЛОР знову виставила приміщення санаторію на аукціон і його купило друге переможцем стало ТОВ «Бізнес галерея «Лев» за 37 млн грн.

Під час засідання сесії 20 травня депутати Львівської міської ради двічі голосували за надання дозволу ТОВ «Констракшн Проект» розробити детальний план території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової, вул. Г. Семирадського. Цей документ необхідний для того, щоб збудувати житловий будинок на місці двоповерхового санаторію. Під час першого голосування депутатам забракло три голоси, аби прийняти це рішення.

Однак наприкінці засідання сесії депутати повернулися до розгляду цього питання і назбирали достатню кількість голосів. Загалом за це питання проголосувало 35 депутатів з 50 присутніх на засіданні. Зокрема, підтримали розроблення ДПТ депутати фракцій «Варта», «Свобода», «Європейська солідарність». Не підтримали питання депутати «Самопомочі» та «Голосу».

За інформацією «Наших грошей. Львів», з лютого цього року власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт», власником якого є Олександр Фтомін (80%), бенефіціар «КУА «Авалон груп». А також по 10% володіють АТ «ЗНВКІФ «Адамант» і АТ «ЗНВКІФ «Камет».

ТОВ «Констракшн Проект» зареєстрували лише 28 квітня 2021 року. Того ж дня фірма звернулася до міськради з проханням про розробку ДПТ. Одноосібним власником і директором фірми є адвокат із Яворівського району Артур Прійма. Фірма «Констракшн Проект», судячи з даних Держреєстру юридичних осіб, зареєстрована у будинку на вул. Коновальця, 114-116.

Додамо, що під час продажу будівлі на вул. Коновальця, 114-116 Львівська міська рада закликала підприємців не брати участь в аукціоні. Зараз між міськрадою і обласною радою тривають суди за це приміщення.