Продане ЛОР приміщення на вул. Коновальця 114-116 у Львові, де раніше діяв дитячий ревмокардіологічний санаторій

Верховний Суд відмовив Львівській міськраді у поверненні 11 комунальних приміщень колишніх медичних закладів у Львові, право власності на які оформила Львівська облрада і частину з них продала. 15 червня Верховний Суд закрив касаційне провадження, залишивши чинним рішення на користь облради. Прикметно, що раніше міськраді вдалося відсудити в облради сім лікарняних приміщень за схожим позовом.

Верховний Суд визнав право власності облради на такі примішення:

Чотири приміщення Львівського міського психоневрологічного диспансер за адресами: вул. Коциловського, 15а, вул. О. Басараб, 2, вул. Коциловського, 30/32;

Приміщення комунального будинку №1 Львова для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: вул. Комаринця, 2а;

Три приміщення комунального будинку №2 для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: вул. Антоновича, 117; вул. Житомирська, 8а; вул. Гіпсова, 40;

Приміщення комунального дитячого туберкульозного санаторію за адресою: вул. Антоновича, 80;

Два приміщення комунального дитячого ревмокардіологічного санаторію за адресою: вул. Коновальця, 116; вул. Коновальця, 114, який попри суди Львівська облрада встигла продати. На місці цього санаторію планують збудувати житло.

Судова тяганина щодо цих приміщень тривала близько 2,5 роки. У жовтні 2018 року Львівська міськрада звернулась з позовом до Львівської облради про визнання недійсними рішень обласної ради, якими було оформлено право спільної власності територіальних громад області в особі Львівської облради на будівлі згаданих медзакладів. Окрім цього, Львівська міськрада вимагала визнати недійсними свідоцтва про право власності на нерухоме майно та скасувати державну реєстрацію права комунальної власності.

Рішенням Господарського суду Києва від 6 серпня 2020 року позовні вимоги ЛМР було задоволено у повному обсязі. Однак постановою Північного апеляційного господарського суду від 14 січня 2021 року рішення суду було скасовано, а у задоволені позовних вимог відмовлено повністю.

Не погодившись з висновками суду апеляційної інстанції, Львівська міськрада та Львівська обласна прокуратура подали свої касаційні скарги.

Як повідомили в Львівській облраді, 15 червня Верховний Суд закрив касаційне провадження за касаційними скаргами Львівської міської ради та Львівської обласної прокуратури.

«Верховний Суд, закривши касаційне провадження, фактично поставив крапку у цій справі – рішення Львівської обласної ради про оформлення права спільної власності територіальних громад Львівської області на будівлі медичних закладів, як і свідоцтва про право власності, є чинними», – пояснив заступник начальника юридичного відділу ЛОР Ярослав Гасяк.

Натомість у ЛМР не вважають, що Верховний Суд поставив крапку у цій справі. Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич розповіла ZAXID.NET, що місто і далі буде продовжувати судові процеси для того, щоб повернути згадані будівлі міській громаді.

Що цікаво, у січні 2020 року Львівська міськрада виграла інший аналогічний позов до Львівської облради щодо семи лікарняних приміщень. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував рішення Львівської обласної ради від 2008 року про оформлення права спільної власності облради на ці сім комунальних приміщень у Львові.