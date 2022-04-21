Земельна ділянка площею 0,64 га розташована на вул. Бескидській

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало земельну ділянку площею 0,64 га на вул. Бескидській за 5,2 млн грн. На цій ділянці збудують промислове підприємство. Це перший земельний аукціон, який провели у Львові з моменту встановлення воєнного стану.

Земельну ділянку площею 0,64 га на вул. Бескидській виставили на відкритий аукціон на Prozorro.Продажі у березні. В четвер, 21 квітня, відбулися торги, на які прийшли два учасники: Корпорація «Енергоресурс-інвест» та її дочірня компанія ТзОВ «Енергоресур-монтаж». Різниця у пропозиціях цих компаній складала рівно 1000 грн.

Переможцем аукціону обрали корпорацію «Енергоресурс-інвест», яка запропонувала більшу ціну – 5 млн 222 тис. 550 грн. З цією компанією найближчим часом управління земельних ресурсів ЛМР має намір підписати договір про продаж.

Судячи з інформації на сайті компанії, «Енергоресурс-інвест» займається виробництвом обладнання для систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання, а також для їх реконструкції та модернізації. Ця корпорація уже має виробництво на вул. Богданівській у Львові. За даними YouControl, власниками корпорації «Енергоресурс-інвест» є львів’яни Іван Ніронович та Христина Бачевська.