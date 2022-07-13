Ціна гектара землі в області – понад 80 тисяч грн

З 1 липня 2021 року, відколи запрацював ринок землі, у Львівській області укладено договорів на 2550 га, з яких 967 га – це площі проданих 732 земельних паїв. Про це інформує департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА.

Середня вартість гектара на Львівщині, зазначають в адміністрації, становить близько 80,35 тисяч грн, що перевищує середню ціну по Україні майже вдвічі та поступається лише Київській області. Водночас за площею відчужених сільськогосподарських земель область посідає останні місця.

«Реєстри відновили роботу, нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі. Знову запрацював ринок землі. Якщо власник таки вирішив продати свій пай, то необхідно пам’ятати, що до 1 січня 2030 року ціна продажу такої ділянки не може бути меншою за нормативну грошову оцінку», – каже директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.

Найбільше транзакцій з землею провели у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях, а найменше – в Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях.