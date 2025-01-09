У незаконних МАФах на просп. Чорновола серед іншого продають і алкоголь

У межах облаштування пішохідного бульвару на просп. Чорновола у Львові перенесуть шість кіосків, які працюватимуть на іншій локації. Про це у четвер, 9 січня, повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

За його словами, за відповідне рішення раніше проголосували депутати Львівської міської ради. Підприємці продовжать роботу за іншою адресою, яку погодили в департаменті архітектури.

«Це перший, але важливий крок у «розвантаженні» проспекту від тимчасових споруд. Це альтернатива, яку підприємцям запропонувала робоча група, яку створив міський голова», – повідомив Любомир Зубач.

Він додав, що група продовжує працювати і до її завершення демонтажі відбуватимуться лише добровільно. Також Любомир Зубач закликав підприємців, чиї МАФи є в Комплексній схемі тимчасових споруд, доєднуватись до обговорень, оскільки, за його словами, найбільшими противниками створення пішохідного бульвару на просп. Чорновола є ті підприємці, чиї кіоски виключили з Комплексної схеми ще 5 років тому. Йдеться щонайменше по 10 таких павільйонів.

«Нагадаю, рішення про створення громадського простору на проспекті Чорновола було ухвалене депутатами ще в 2021 році на сесії Львівської міської ради. Ще тоді ці МАФи могли бути демонтовані, але функціонували. Це була наша позиція. Підприємці мали три роки, щоб знайти альтернативу. Цю альтернативу ми готові пропонувати і сьогодні. Але для цього має бути конструктивна розмова, а не мова ультиматумів», – додав Любомир Зубач.

Додамо, що облаштування пішохідного бульвару передбачає ремонт пішохідної частини просп. Чорновола від кільця Липинського – Чорновола до вул. Варшавської протяжністю 1,2 км. Після реконструкції цей простір буде не лише транзитним, а стане місцем для відпочинку – вздовж бульвару встановлять вуличні меблі.

До фінансування реалізації цієї ідеї долучаться місцеві підприємці. Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен» та нового ресторану мережі McDonald’s на перехресті просп. Чорновола і вул. Панча.