Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен»

На частині просп. Чорновола облаштують пішохідний бульвар із громадськими просторами. Для реалізації цього проєкту вздовж проспекту демонтують 33 незаконні кіоски. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні в пʼятницю, 4 жовтня.

Йдеться про ремонт пішохідної частини просп. Чорновола від кільця Липинського — Чорновола до вул. Варшавської протяжністю 1,2 км. Після реконструкції цей простір буде не лише транзитним, а стане місцем для відпочинку – вздовж бульвару встановлять вуличні меблі.

Червоним кольором позначена протяжність пішохідного бульвару на просп. Чорновола

До фінансування реалізації цієї ідеї долучаться місцеві підприємці. Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен» та нового ресторану мережі McDonald’s на перехресті просп. Чорновола і вул. Панча.

Вздовж усього бульвару демонтують МАФи та впорядкують вуличну торгівлю, а також паркування. Підприємцям рекомендували самостійно демонтувати кіоски впродовж 20 днів, у іншому разі це зроблять працівники «Адміністративно-технічного управління» спільно з Шевченківською районною адміністрацією. Загалом ідеться про 33 МАФи.