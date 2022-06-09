Уздовж бульвару облаштують громадські простори, дитячі майданики та відпочинкові зони

У Львові планують відремонтувати пішохідну частину просп. Чорновола і облаштувати тут бульвар з фонтаном, сквером та громадськими просторами. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради у четвер, 9 червня.

Йдеться про ремонт пішохідної частини просп. Чорновола від кільця Липинського — Чорновола до вул. Варшавської. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, основна ідея простору – об’єднати екологічну, рекреаційну та мистецьку функції в єдиному просторі.

«Ми проаналізували весь бульвар довжиною понад 1 км. Частина, яка пролягає до проїжджої частини, була реконструйована, але основна площа бульвару є у поганому стані, використовується неефективно і спричиняє проблеми для мешканців. Простір часто зайнятий хаотичним паркуванням, невпорядкована вулична торгівля тощо», – розповів про нинішній стан бульвару Коломєйцев.

Він розповів, що після реконструкції простір перестане бути лише транзитним, а стане місцем, де зможуть проводити час люди різних вікових груп. Судячи з проекту, бульвар планують озеленити та влаштувати тут дощові садки, щоб уникнути підтоплення під час злив. Окрім того, передбачено велоінфраструктуру на перетинах з вулицями Варшавська, Панча, Липинського. Вздовж усього бульвару планують демонтувати МАФи та впорядкувати вуличну торгівлю, а також паркування.

Між парком «700-річчя Львова» та житловою частиною планують облаштувати додатковий пішохідний переїзд і велопроїзд. Також заплановано встановити дитячі майданчики. На території бульвару буде площа з фонтаном.

Щоб реалізувати цей проект мерія має замовити проектно-кошторисну документацію, після чого обрати підрядника на ці роботи.