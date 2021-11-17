Понад 145 тис. львів’ян взяли участь у голосуванні за найкращі проекти громадського бюджету. Це новий рекорд для Львова, адже у попередні роки участь у голосуванні брало трохи більше 100 тис. людей. Своїми голосами львів’яни обрали близько сотні проектів, які втілять коштом міста у 2022 році.

Найбільшу підтримку традиційно мають освітні та медичні проекти. Ви могли помітити учнів львівських шкіл, які «полювали» на клієнтів «ПриватБанку» біля терміналів, до вас могли звертатись вчителі чи навіть сімейний лікар з наполегливим проханням віддати свій голос за певний проект.

Під час вибору переможців застосовують певну квоту: принаймні 40% проектів-переможців мають не стосуватись освітньої та медичної тематики. Тому шанс на втілення своїх ідей мають й автори інших проектів.

Загалом на реалізацію проектів з міського бюджету виділять 75 млн грн. 16 листопада завершилось голосування за кращі проекти. ZAXID.NET проаналізував результати голосування та пропонує дізнатись, яких змін варто очікувати у кожному районі міста наступного року.

Великі проекти

Цьогоріч вісім великих проектів (фінансування до 3 млн грн) стануть переможцями громадського бюджету. Половина проектів стосуються шкіл та медицини. Це, зокрема, створення мережі навчальних лабораторій у ліцеї ім. Івана Пулюя. Учням ліцею хочуть показати експериментальну біологію, хімію, з можливістю проводити власні досліди, географію, інноваційні технології та кулінарію. Для цього у ліцеї закуплять необхідне обладнання.

У ліцеї «Львівський» відремонтують внутрішній дворик та створять простір для проведення уроків просто неба

У ліцеї «Львівський» за кошти громадського бюджету відремонтують внутрішній дворик, з можливістю проводити уроки просто неба. Ще один освітній проект реалізують у ліцеї «Сихівський» – там оновлять харчоблок та їдальню.

Для відділення дитячої кардіохірургії лікарні швидкої допомоги придбають сучасний наркозно-дихальний апарат. Це обладнання забезпечує керовану анестезію дітям будь-якого віку, лікар-анестезіолог може якнайкраще аналізувати головні параметри дихання під час проведення операцій.

Оновлять й територію парку на вул. Малоголосківській, де мешканці, зокрема, хочуть облаштувати скейт-парк

Інша половина переможців не пов’язана з медичною та освітньою тематикою. У парку на Малоголосківській створять відпочинкову зону: встановити лавки, освітлення, прокладуть прогулянкові доріжки, серед планів також облаштування скейт-парку.

У іншому львівському парку – «Горіховий гай» – встановлять 50 камер відеоспостереження, щоб запобігти злочинності та підвищити безпеку.

Перемогу також здобув проект мультиспортивного простору з скейт-парком, дитячим майданчиком, футбольним та волейбольним полем, тенісним кортом та амфітеатром у центральному парку у селі Зашків, що входить до Львівської ТГ.

На вул. Студентській створять мультиспортивний майданчик з ігровою зоною, так ця територія виглядає зараз

Останній переможець серед великих проектів – це створення мультиспортивного майданчика із дитячою зоною на вул. Студентській. Тут можна буде пограти у волейбол, баскетбол, настільний теніс, також для мешканців будуть встановлені тренажери, велопарковки та вуличне освітлення.

Галицький район

Для музичних шкіл №1 та №2 придбають музичні інструменти, у ліцеї №52 оновлять шкільну кухню, у ліцеї №10 модернізують спортивно-актовий зал, а у садках №41 та №43 проведуть благоустрій територій.

Для 1-ї лікарні ім. Князя Лева виділять гроші для облаштування інтерактивного приймального покою, що зокрема передбачає встановлення системи електронної черги.

Для мешканців мікрорайону Цитадель облаштують воркаут-майданчик на вул. Грабовського

У парку «Високий замок» відремонтують міні-басейн «Замкові моржі». На території неподалік парку також реалізують ще один проект – відремонтують підпірну стінку.

Проект дитячого майданчика з музичною стіною, сенсорною доріжкою та гумовим покриттям на вул. Городоцькій

Для мешканців мікрорайону Цитадель облаштують воркаут-майданчик на вул. Грабовського, а на вул. Городоцькій, 45 реалізують цікавий проект дитячого майданчика з музичною стіною, сенсорною доріжкою та гумовим покриттям. На вул. Каліча Гора облаштують невеличкий скейт-майданчик.

Залізничний район

Серед освітніх проектів одразу чотири ремонти шкільних подвір’їв (школи №67, №40, а також благоустрій у дворику ліцею №18 та школи №77), у ліцеї №75 ім. Лесі Українки облаштують додатковий кабінет для навчання, у школі №65 відремонтують харчоблок, а у коридорі ліцею №15 створять лаунж-зону.

На вул. Ясна – Комарова встановлять сучасний спортивно-ігровий майданчик

Щодо проектів, які не стосуються освітньої тематики, то переможців є шестеро. На вул. Ясна – Комарова встановлять сучасний спортивно-ігровий майданчик, ще три майданчика облаштують на вул. Калнишевського, на вул. Патона, а також на вул. Виговського, 73 – Кульпарківська, 176.

На вул. Кульчицької, 18 для мешканців облаштують сквер, біля будинків №57 – 59 на вул. Роксоляни відремонтують тротуар.

Личаківський район

Ліцей «Львівський» виграв ще один проект і матиме обладнання для проведення уроків хімії та біології, а також кошти на ремонт кабінету. У школі №7 створять сучасну медіатеку та радіо «Сьома хвиля», школа №49 матиме свій музичний хол.

Школа №63 за кошти громадського бюджету встановить паркан на вуличний павільйон на своїй території, а на території дитсадків №67 та «Веселка» відремонтують покриття пішохідних доріжок, а у школі №42 продовжать розпочаті роботи з благоустрою території.

Щодо неосвітніх проектів, то тут справжній бум на спортивні та дитячі майданчики. На вул. Тракт Глинянський, 55 та вул. Тракт Глинянський, 147а встановлять дитячо-спортивні майданчики, на вул. Конопницької, 3 облаштують спортивний майданчик OCR - для забігу з перешкодами. Ще два майданчики будуть відновлені на вул. Ялтинській (Професорська колонія) та на вул. Шафарика.

Єдиний проект-переможець, який не стосується навчання чи дозвілля дітей, – це сквер на вул. Кривчицька Дорога – вул. Ніщинського. Тут встановлять вуличне освітлення, озеленять територію, встановлять лавки…

Франківський район

За кошти громадського бюджету у ліцеї ім. Івана Пулюя встановлять сучасну вентиляційну систему. Ще чотири школи відремонтують свої подвір’я (школи №45, №48, №55 та №48), а у ліцеї ім. Симоненка відремонтують спортзал. Гроші на ремонт також витратять у школі №36.

Проект ремонту подвір’я школи №45

Щодо проектів, які не належать до категорії освітні, то у парку «Горіховий гай» відремонтують пішохідні доріжки, встановлять вуличне освітлення, лавки та урни для сміття. У парку «Піскові Озера» встановлять майданчик для активного дозвілля.

Проект у «Горіховому гаю» передбачає замощення доріжок, вуличного освітлення та іншої інфраструктури

Ще три майданчики у цьому районі будуть облаштовані чи відновлені на перетині вул. Героїв УПА та вул. Кульпарківської, на вул. Рубача, а також на перетині вул. Стрийська – Наукова. Мешканці вулиці Рубчака також перемогли з проектом замощення бруківкою території біля будинку №5.

Шевченківський район

Для відділення фізичної реабілітації лікарні швидкої допомоги, а також для дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика придбають сучасне обладнання.

Територію школи №99 відремонтують з можливістю проводити уроки просто неба, у школі №44 створять науковий простір (STЕАM-лабораторію), у школі №30 відремонтують їдальню. Ще дві львівські школи на вул. Варшавській відремонтують свої подвір’я.

У палаці ім. Гната Хоткевича облаштують сучасну театральну майстерню. На вул. Малоголосківській буде спортивний майданчик, де місцеві зможуть грати у футбол та баскетбол. На вул. Величковського у мікрорайоні Рясне-2 буде скейт-парк, а на вул. Шевченка, 358б у мікрорайоні Рясне-1 створять громадський простір для молоді.

Сквер на вул. Грінченка озеленять, замостять доріжки, встановлять освітлення та лавки, облагородять також й територію біля озера Стосика.

Сихівський район

Три школи (№90, №93 та ліцей «Оріяна») відремонтують свої спортивні зали, у дворику школи №98 після ремонту діти зможуть навчатись просто неба. Початкова школа «Первоцвіт» та школа-садок «Софія» за кошти громадського бюджету відремонтують приміщення їдалень.

Місце, де хочуть створити сквер на вул. Полуботка

Для мистецької школи №28 придбають музичні інструменти, обладнання та костюми для виступів.

З неосвітніх проектів, які перемогли на громадському бюджеті, то на вул. Полуботка облаштують сквер, а на проспекті Червоної Калини біля будинку №108 відремонтують тротуар.

Проект дитячого майданчика на вул. Вернадського

Ще чотири проекти стосуються дитячих майданчиків на вул. Гната Хоткевича, 30а, вул. Червоної Калини, 58, вул. Вернадського, 2, а також на вул. Сихівській, 1.

ОТГ

У Брюховичах на перехресті вул. Незалежності України та вул. Курортної облаштують кільцевий рух. У селі Підбірці встановлять систему відеоспостереження, а у селі Малі Грибовичі – вуличне освітлення. У Рудному відремонтують доріжки у парку, а у селі Зашків встановлять дитячий майданчик на вул. Мармаша.

Для Дублянської міської лікарні придбають апарати для проведення фізпроцедур.



У школі №74 у Рудному відремонтують центральний вхід та зроблять його пристосованим для осіб з особливими потребами, у школі №29 у Винниках відремонтують кабінет для вивчення англійської мови. У гімназії у селі Лисиничі облаштують зону відпочинку для учнів, у Великих Грибовичах відремонтують шкільний актовий за, а у школі у селі Гряда – їдальню.

На території садка №156 у Винниках встановлять навіси, замінювати навіси будуть і у Дублянському ЗДО. Для садка у Зашкові та для Зарудцівської гімназії встановлять дитячий та спортивний майданчики.