Ресторан на місці літнього павільйону на просп. Свободи збудували ще у 2012 році

Власники ресторану «Язиката теща» у центрі Львова судяться з міською радою, яка ухвалила рішення про знесення самовільного павільйону-ресторану. Через суд Богдан Дзядик та Надія Тарасевич намагаються продовжити договір оренди ділянок та скасувати рішення виконкому про демонтаж павільйону.

Йдеться про ресторан на просп. Свободи, 16-18 у Львові, фактично позаду Гарнізонного храму та поруч із школою №62. У 2012 році заклад облаштували за погодженням із Міністерством культури спершу як павільйон. Його встановили вздовж єдиного збереженого фрагменту середньовічного міського оборонного муру XIV століття та колегії і костелу Єзуїтів, які внесені до спадщини ЮНЕСКО. З роками приміщення з літнього майданчика переросло у повноцінний заклад харчування.

При цьому, власники ресторану «Княжий келих» не отримали погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років.

Зараз у цьому павільйоні працює ресторан «Язиката теща». У 2024 році в компанії «БіНП ЛТД» закінчився термін дії договору оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га. Крім цього, в серпні 2024 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди.

«Просили добровільно, щоб цю незаконну споруду власники демонутвали. Нас не почули. Горе-підприємець вирішив піти в суд і узаконити цю наливайку. Також рішенням суду хочуть міській раді заборонити демонтувати цей літній майданчик», – повідомив 7 січня керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Позови про узаконення павільйону розглядає Господарський суд, який слухає справу про визнання укладеними двох договорів оренди на 10 років, а Львівський окружний адміністративний суд розглядає позов про заборону демонтажу. Обидва судові засідання заплановані на 8 січня.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.