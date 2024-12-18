Квітковий павільйон на пл. Соборній належить власнику «Галицького ринку» Юрію Путасу і розташований у межах червоних ліній

Галицький районний суд Львова погодив додаткову угоду про оренду землі під квітковим павільйоном на пл. Соборній. Землю з 2014 року орендував власник «Галицького ринку» Юрій Путас. Однак термін договору завершився, а міська рада винесла на розгляд депутатів альтернативну ухвалу про відмову в продовженні оренди. Це питання розглядатимуть на сесії ЛМР 19 грудня.

Як вказано в матеріалах справи, у 2006 році нинішній власник «Галицького ринку» Юрій Путас придбав навпроти, на пл. Соборній, 16, в орендного підприємства «Квітковий дім» павільйон із квітами загальною площею 172,7 м2 і зареєстрував за ним право власності. Пізніше «Квітковий дім» перейменували на Галицький ринок, а депутати ЛМР у 2014 році вилучили ділянку 0,04 га під павільйоном із користування компанії та передали в оренду на 10 років Юрію Путасу.

У квітні 2024 року, за три місяці до завершення терміну оренди землі, він звернувся в міську раду з проханням продовжити договір. До документів він долучив підписаний ним проєкт додаткового договору від 2014 року, що передбачає поновлення строку дії договору на новий 10-річний термін. Однак Львівська міська рада за цей час договір оренди не продовжила, зазначивши, що це питання потрібно винести на розгляд депутатів.

На сесію ЛМР 19 грудня винесли два проєкти ухвали – про надання та про відмову в наданні землі в оренду Юрію Путасу. В пояснювальній записці вказано, що за оренду ділянки під павільйоном у центрі Львова він сплачує менше 200 тис. грн на рік. В ухвалі про відмову вказано, що павільйон встановлений у межах червоних ліній і у майбутньому ЛМР планує його викупити для суспільних потреб.

Через це Юрій Путас звернувся в суд з вимогою зобовʼязати ЛМР укласти додаткову угоду, що передбачатиме автоматичне продовження оренди ділянки ще на 10 років. Суд знайшов порушення при укладанні договору в 2014 році, зокрема його термін дії мав закінчуватись у вересні, а не липні. Також суд визнав, що як власник майна Юрій Путас має законні підстави на оформлення землі під ним.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Олександр Кітов позов власника ринку задовольнив і визнав укладеною додаткову угоду від 2014 року, що передбачає поновлення на тих же умовах і на той же термін оренди землі під квітковим павільйоном. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, Юрій Путас є співвласником «Галицького ринку». Він також очолює партію «Духовна Україна», від якої балотувався до міської та обласної рад на виборах у 2020 році, але не пройшов. А на виборах у 2015 році Путас планував пройти до міськради у списках «Громадянської позиції», але через скандал з безграмотністю був змушений зняти свою кандидатуру, тоді він зробив 13 помилок в одному реченні.

Під час демонтажу кіоска на пл. Галицькій він побився з муніципалом. Щоб зупинити сутичку і завершити демонтаж МАФа довелось викликати поліцію. Згодом суд визнав рішення про демонтаж кіоска не законним.