У незаконному МАФі на вул. Героїв УПА торгують алкоголем

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Героїв УПА, 73 та виявила низку порушень. Зокрема, обʼєкт ще не введений в експлуатацію, натомість там уже продають алкоголь. Компанія, що самовільно розбудувала кіоски на місці входів у підземні переходи, належить родині відомого адвоката, захисника екссудді-засівальника Ігоря Зварича – Володимира Косенка.

Як повідомив 26 листопада заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, під час воєнного стану офіційні перевірки ДАБК заборонені, тож міська інспекція звернулася в Мінрегіонбуд з проханням дозволити перевірити будівництво на вул. Героїв УПА, 73.

«По суті, за документами, це будівельний майданчик. Саме так. Приміщення не введені в експлуатацію. Але водночас тут на повну триває торгівля. А це незаконно й небезпечно. Бо ж невідомо, чи воно не завалиться комусь на голову», – повідомив Любомир Зубач.

Голова міської ДАБК Тарас Павлишин розповів ZAXID.NET, що кіоски збудовані з відхиленням від проєкту. Крім цього, будівельні роботи проводили на комунальній земельній ділянці – по суті на тротуарі – без відповідних дозволів. Працівники міської інспекції ДАБК зробили заміри та контрольну закупівлю продукції.

Фото ЛМР

Попередньо ДАБК зафіксувало масштабну реконструкцію замість запланованого капітального ремонту, захоплення міської землі та торгівлю без введення в експлуатацію будмайданчика. Після завершення перевірки за ці порушення передбачені штрафи. Крім цього, ДАБК готує припис про приведення приміщень підземного переходу до попереднього стану.

Як інформував ZAXID.NET, на місці двох підземних переходів на вул. Героїв УПА, 73, поблизу одного з корпусів колишнього заводу «Кінескоп» розбудували два кіоски. У 2009 році Львівська міська рада передала приміщення переходу у власність ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Фірма мала капітально відремонтувати приміщення під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту.

Однак ніяких робіт у переходах так і не провели, а кілька років ці приміщення були зачинені та занедбані. На початку 2023 року територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У червні у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів. Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» – правонаступнику ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"».

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. Під час перебудови об’єми скляної конструкції збільшили приблизно вдвічі, а також змінили форму самої конструкції. Вже за рік на цьому місці відкрили два повноцінні торгові ряди: у першому зі сторони корпусу заводу відкрили заклади харчування і квітковий магазин, а навпроти – алкомаркет та магазин із вейпами. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

За цей час власники приміщень зареєстрували на самобуди право власності. Прикметно, що це право власності реєстрував скандально відомий реєстратор Михайло Живко. Попри те, що приміщення підземного переходу приватизоване ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», земельна ділянка, в межах якої він перебуває, є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА, тому будь-яке будівництво на тротуарі вимагає погоджень. За фактом захоплення комунальної землі 17 липня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справу розглядає Франківський районний суд.

Крім цього, міська рада звернулася в Господарський суд з вимогою звільнити самовільно зайняті комунальні ділянки та припинити за ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» право власності на приміщення переходів. У серпні для забезпечення позову суд заборонив власнику переходу проводити будь-які роботи на будмайданчику, а містобудівним органам – приймати в експлуатацію самобуди. Однак у жовтні Західний апеляційний господарський суд цю ухвалу скасував.

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"» належить мешканці Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.