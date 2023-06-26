Кілька місяців на огородженому підземному переході триває незаконна реконструкція

На місці підземного переходу на вул. Героїв УПА у Львові надбудували приміщення. Дозволів на ці роботи міська рада не видавала, тож Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю проведе позапланову перевірку.

Йдеться про підземний перехід на вул. Героїв УПА, 73. Кілька місяців тому територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У понеділок, 26 червня, у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів.

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. За кілька місяців реконструкції власники підземного переходу змінили форму, конструкції та розміри одного з входів.

«Візуально конструкція збільшена орієнтовно вдвічі порівняно з колишнім станом. Змінено також конфігурацію даху. Всередині споруди демонтували накриття та його конструктивну частину», – повідомив керівник міської інспекції Держархбудконтролю Тарас Павлишин.

Оцінити масштаби робіт всередині споруди неможливо, адже вона закрита від огляду.

«Оскільки від початку війни повноваження міської інспекції щодо перевірок обмежено, будемо звертатись по відповідний дозвіл у Мінрегіон, щоб зайти на будову з перевіркою і з’ясувати всі обставини», – зазначив Тарас Павлишин.

Приміщення підземного переходу на вул. Героїв УПА перебувають у приватній власності й належать ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Власницею компанії є мешканка Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича.

У 2009 році компанія «Юкон» уклала з міськрадою договір, за яким фірма мала власним коштом реконструювати підземний перехід на вул. Героїв УПА, 73 із влаштуванням обʼєктів торгівлі та облаштуванням зупинки громадського транспорту. Згідно з договором, компанія мала сплатити місту 85,3 тис. грн на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова, однак перерахувала лише 25 тис. грн. У 2014 році Господарський суд Львівської області стягнув із фірми Косенків 60,3 тис. грн боргу.

У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сімʼї Косенків перебуває низка колишніх корпусів заводу «Кінескоп», які вони перебудовують під офісні центри.