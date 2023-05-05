Під офіси перебудують корпус на вул. Героїв УПА, 73

Колишній виробничий корпус заводу «Кінескоп» на вул. Героїв УПА у Львові реконструюють під офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконавчий комітет Львівської міськради у п’ятницю, 5 травня.

Йдеться про корпус «Кінескопу» на вул. Героїв УПА, 73, окремі приміщення якого орендують під магазини і кафе. Під час реконструкції прибудують частину будівлі зі сторони двору, а також реконструюють мансарди під повноцінний поверх. Загалом оновлена будівля буде п’ятиповерховою, її висота не має перевищувати 25,5 м.

«Здійснюється невелика прибудова зі сторони двору, туди буде додатковий вихід. Так само пропонується влаштувати ліфт і мансардні приміщенні будуть реконструюватися в повноцінний поверх, для того, щоб максимально ефективно використовувати тут офіси», – повідомили в управлінні архітектури під час засідання виконкому.

Містобудівні умови на реконструкцію корпусу заводу отримало ТзОВ «Офісний центр Т-73». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, комапнія зареєстрована понад 11 років тому у Львові на вул. Героїв УПА, 73 та займається орендою нерухомості. Компанія належить мешканці Брюховичів Людмилі Косенко. Інша її фірма у 2021 році отримала дозвіл на реконструкцію сусіднього корпусу колишнього заводу під офісний центр.

Чоловік Людмили Косенко Володимир – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича. У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах.

Зазначимо, що на місці заводу «Кінескоп» у Львові у 1930-ті роки був польський «Полюкс», де виготовляли електролампи. У 1954 році тут збудували Львівський електровакуумний завод, що виготовляв кінескопи. Через економічну кризу у 1990-х роках завод припинив роботу, а 1999 році – збанкрутував. На початку 2000-х майно заводу почали розпродувати. Останні кілька років територію заводу між вул. Антоновича і Героїв УПА активно забудовують житловими комплексами, паркінгами та офісними центрами.