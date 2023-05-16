Станом на 16 травня віллу на вул. Свєнціцького, 16 повністю знесли

Засновники ОСББ «Свєнціцького-16» повністю знесли історичну віллу «Люсія» у Львові. Руїни будинку помітили у вівторок вранці, 16 травня перехожі. Раніше те ж ОСББ через суд скасувало статус памʼятки вілли та штраф, який Львівська міськрада наклала за доведення будівлі до руйнації.

Одноповерхову віллу на вул. Свєнціцького, 16 збудували у 1896 році, згодом її перетворили на кількаквартирний житловий будинок. Упродовж останніх років ОСББ «Свєнціцького-16», засновником якого є львівʼянин Ігор Скробацький, кілька разів зверталося до Львівської міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями, щоб збудувати на місці вілли багатоквартирний житловий будинок. Перший поверх новобудови мав би нагадувати фасад наявної вілли. Однак міськрада відмовилась давати дозвіл на будівництво. Земельна ділянка площею 0,097 га під віллою належить ОСББ.

Наприкінці листопада 2017 року департамент архітектури Львівської ОДА вніс віллу до переліку щойно виявлених пам’яток. У лютому 2018 року на підставі цього рішення Міністерство культури надало їй статусу пам’ятки місцевого значення. Власники вілли оскаржили внесення вілли до переліку пам’яток через окружний адміністративний суд.

Такий вигляд мала вілла у 2017 році

Крім цього, міська комісія щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини у вересні 2018 року оштрафувала власників на 170 тис. грн за доведення будинку до аварійного стану – власники будинку розібрали дах, що згодом спричинило обвал. Це рішення ОСББ оскаржило в суді, однак міська рада планує подавати апеляцію.

Сам голова ОСББ Ігор Скробацький неодноразово заявляв, що будинок не має історичного та культурного значення. Крім цього, багато років будинок перебував в аварійному стані й двох його мешканців відселили.

Нещодавно на території вілли почали вирізати дерева, а станом на 16 травня її повністю демонтували. Будь-яка техніка на території будмайданчика наразі відсутня. Щоб почати будівництво забудовник має отримати містобудівні умови та обмеження від виконкому Львівської міськради та дозвіл на початок будівельних робіт від ДАБК.

На цей інцидент відреагував заступник міського голови Андрій Москаленко. За його словами, на початку травня мерія викликала на місце поліцію, адже на території вілли почали зрізати дерева, однак ОСББ роботи не призупинило.

«У майбутньому – віллу як об’єкт має бути повернуто у список пам’яток. І має бути відповідальність за руйнування памʼятки. Всі документи вже давно подані. І також застерігаю проектантів, до яких можуть звертатись ці "забудовники" – від проектування там багатоповерхівки. Натомість навпаки запрошую долучились до відновлення вілли», – зазначив Андрій Москаленко.

Зазначимо, що Ігор Скробацький є співзасновником ресторанів «Голодний Микола» та «Кумпель». До 2017 року Ігор Скробацький був засновником ОСББ «Грушевський», що на вул. Поповича, 6. Згодом серед засновників ОСББ зʼявились львівські забудовники Назарій Бербека і Тарас Дідик. Тепер на місці старого будинку на Поповича планують збудувати 4-поверховий житловий будинок.