Будинок на вул. Поповича, 6 збудували у ХІХ столітті, зараз він є аварійним

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження (МУО) на будівництво нового будинку на місці історичної двоповерхової будівлі на вул. Поповича у центрі міста. Спочатку забудовник планував повністю демонтувати існуючий аварійний будинок, однак тепер має зберегти елементи будівлі і провести архітектурний конкурс на проект будівництва.

Нагадаємо, у лютому цього року депутати Львівської міськради погодили детальний план території (ДПТ), де передбачалось знесення будинку XIX ст. на вул. Поповича, 6. Натомість у ДПТ пропонувалось збудувати новий 5-поверховий житловий будинок.

Для того, щоб почати демонтажні та будівельні роботи ОСББ «Грушевський» звернулися до виконкому міськради, щоб отримати містобудівні умови і обмеження.

Запропонована забудовником візуалізація нового будинку на вул. Поповича, 6

Під час обговорення цього питання головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив про технічний висновок експерта, в якому вказано, що будинок не придатний для життя. Водночас каналізаційні мережі, згідно з цим висновком, перебувають у поганому стані – їх доведеться замінити.

Член виконкому, перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що будинок на Поповича, 6 не варто демонтувати, бо він є історично цінним. Він запропонував порадитись з архітекторами, щоб усунути аварійність будинку без його повного знесення.

Міський голова Андрій Садовий також висловився за те, щоб зберегти елементи існуючого будинку на вул. Поповича. Замовник будівництва має провести архітектурний конкурс на проект нового будинку.

Зрештою виконком підтримав містобудівні умови і обмеження для ОСББ «Грушевський». У кінцевому рішенні не йтиметься про повний демонтаж будинку. Забудовник ще має підписатися під цим рішенням.

Додамо, що будинок на вул. Поповича, 6 не є пам’яткою архітектури.

За даними YouControl, засновниками ОСББ «Грушевський» є львів’яни Лілія Князевич, Микола Князевич, Степанія Марчак та Георгій Пушинський.