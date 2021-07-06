Готель на вул. Вороного планують збудувати на місці стихійної парковки

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив будівництво нового готелю на вул. Вороного у Львові. Обґрунтування суду наразі не відомі, однак Львівська міська рада планує оскаржувати цю постанову в касаційному суді.

Мешканці сусідніх будинків на вул. Вороного оскаржували будівництво готелю на упродовж останніх кількох років. Спершу на місці стихійної парковки анонсували будівництво шестирівневого паркінгу. Проте у 2018 році виконком ЛМР погодив ДПТ цієї ділянки, який передбачав будівництво готелю з підземним паркінгом, а також відновлення частини пасажу Міколяша. Це рішення виконком аргументував тим, що оновлені державні будівельні норми забороняють будівництво наземних паркінгів у історичній частині міста. Через судові процеси і спротив мешканців у 2019 році мерія вдруге дозволила розробити ДПТ – уже без пасажу Міколяша.

Пізніше мешканці через суд скасували це рішення, вигравши у цій справі апеляцію. Їхнім аргументом мешканців було те, що виконком не мав права погоджувати ДПТ, оскільки для Галицького району Львова, де й мали будувати готель, немає затвердженого плану зонування територій. Крім цього, на думку мешканців, процедуру громадських слухань не дотримали, а потенційне будівництво готелю спричинить тріщини у сусідніх будинках.

У грудні 2019 року касаційний суд скасував рішення попередніх інстанцій і скерував справу на повторний розгляд. У лютому Львівський окружний адміністративний суд відмовив мешканцям вул. Вороного у задоволенні позову та визнав чинними два рішення виконкому ЛМР.

Однак, як повідомили ZAXID.NET у юридичному департаменті Львівської міської ради, 29 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував два рішення виконавчого комітету Львівської міськради про розроблення та затвердження детального плану території в районі вулиць Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка. Аргументи суду наразі не відомі, оскільки постанову ще не опублікували в реєстрі судових рішень. Мерія планує оскаржувати це рішення у Верховному Суді.

Нагадаємо, що на вул. Вороного, 4, де зараз розташована стихійна парковка, ТОВ «Ательєр» планує збудувати готель із громадським простором на даху та підземним паркінгом на 70 паркомісць, 50 із яких зможуть використовувати мешканці.

Власником ТОВ «Ательєр» є Назар Купибіда, керівник АТ «Концерн Галнафтогаз» Віталія Антонова. Засновником компанії вказане ТОВ «Ларсун», що належить Назару Купибіді, Арсенові Шлапаку, синові колишнього депутата ЛМР та бізнесмена Романа Шлапака, а також братам Андрію та Леву Підлісецьким. Останній до 2019 року був народним депутатом від «Самопомочі».