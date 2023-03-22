Втрачений вигляд вілли Люсія XIX ст.

Львівський окружний адміністративний суд скасував штраф міської ради у 170 тис. грн на власника історичної вілли за її нищення. Про це 22 березня повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який був відповідачем на суді як голова комісії, що наклала штраф.

Пам’ятку архітектури місцевого значення віллу «Люсія» 1896 року на вул. Свенціцького у Львові намагались перебудувати. ОСББ «Свєнціцького-16» кілька разів зверталося до львівської мерії за дозволом на будівництво на місці вілли багатоквартирного будинку, однак їм відмовляли. Наприкінці листопада 2017 року департамент архітектури Львівської ОДА вніс віллу до переліку щойно виявлених пам’яток. У лютому 2018 року на підставі цього рішення Міністерство культури надало їй статусу пам’ятки місцевого значення. Власники вілли оскаржили внесення вілли до переліку пам’яток через окружний адміністративний суд, а Львівська міська рада подала апеляцію.

Власники вілли зруйнували опори, балки та інші елементи конструкції, а також пошкодили фасад будівлі. Загалом вілла «Люсія» зруйнована майже на 70%. Через це міська комісія щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини у вересні 2018 року оштрафувала власників на 170 тис. грн, але вони вирішили оскаржити це в суді.

«Позовні вимоги обґрунтовано тим, що фінансові санкції на позивача накладено необґрунтовано та безпідставно, без належного та повного з’ясування усіх фактичних обставин, ґрунтуючись на припущеннях, без належного інформування, повідомлення та залучення до складення документів позивача, з порушенням вимог порядку оформлення документів щодо застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини», – зазначено у рішенні суду.

Позовна заява була подана у 2018 році, її розгляд відновили у 2022. Посилаючись на скасоване судом рішення про занесення вілли до пам’яток, суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Коморний 3 березня скасував накладений штраф.

«Суд при розгляді справи дійшов висновку про відсутність на час прийняття ознак протиправності постанови про накладення фінансових сакцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, оскільки судові рішення про внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України набрали законної сили в 2020 та 2022 році, а оскаржувана постанова була винесена в 2018 році. Відтак позовні вимоги в цій частині задоволенню не підлягають», – обґрунтував рішення суддя.

Заступник мера Андрій Москаленко додав, що попри скасований штраф він має сплатити 1900 грн судового збору.

«Лише на секунду уявіть! Хтось руйнує пам’ятку. Накладаєш за це штраф. А в результаті – сам платиш за то. Вілла ще є, хоча і більша частина її зруйнована. Зверну увагу лише на одне. Якщо ви власник історичної вілли, важливо розуміти, що це цінність, а не те, що треба зруйнувати і забудувати там багатоповерхівку», – додав Андрій Москаленко.

Одним із засновників ОСББ «Свєнціцького-16» є Ігор Скробацький, співвласник ресторанів «Голодний Микола» та «Кумпель». Рішення Львівського окружного адміністративного суду можна також оскаржити в апеляції.