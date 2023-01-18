Від удару брама змістилася, з’явилися тріщини у конструкції

Комісія підрахувала попередню вартість збитків, завданих внаслідок ДТП біля центрального входу в музей-заповідник «Личаківський цвинтар». Для відновлення пошкодженої брами потрібно щонайменше 710 тис. грн. Про це повідомила в.о.начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Маріанна Мороз.

«Сподіваємося, що водій, який пошкодив браму, оплатить усі ремонтні роботи. Дирекція ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" передала правоохоронцям відповідні матеріали з камер відеоспостереження. Також поліцейським нададуть і попередній кошторис на виконання робіт», – повідомила Маріанна Мороз.

Відповідно до кошторису, необхідних для відновлення пам’ятки, попередня вартість робіт – 710 тис. грн.

фото Олександра Дмитріва

Нагадаємо, в ніч на неділю, 15 січня, 27-річний нетверезий водій влетів у одну з головних брам Личаківського цвинтаря – з боку вул. Шімзерів. Внаслідок наїзду конструкція змістилася та вкрилася тріщинами.

«Удар був такої сили, що зрушив усі кам’яні блоки. Тож для проведення ремонтно-реставраційних робіт майже 2/3 брами доведеться демонтувати до основи, тріснуті блоки замінити на нові, а тоді знову зібрати всі елементи», – зазначила Маріанна Мороз.

Як додали в управлінні охорони історичного середовища, браму Личаківського цвинтаря з боку вул. Шімзерів збудували у 1901 році в неоготичному стилі з пісковика. На ній розміщений медальйон із зображенням Матері Божої авторства Еміля Шредля. Востаннє її реставрували у 2015 році.