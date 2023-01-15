Водій не погодився з результатами перевірки на стан сп'яніння і вимагав повторного обстеження

Вночі 15 січня у Львові нетверезий водій в’їхав у браму музею Личаківського кладовища, що на вул. Мечникова.

Про ДТП, яка трапилася близько 2 ночі, у поліцію повідомили очевидці, мешканці сусіднього гуртожитку. Він повідомив, що автомобіль їхав вулицею Шімзерів, здійснив зіткнення з кам’яною брамою Личаківського цвинтаря.

«Патрульні помітили чоловіка, який почав швидко йти з місця пригоди. Його негайно зупинили. Під час розмови із керманичем автомобіля BMW, поліцейським стало зрозуміло, що стало основою причиною ДТП. Перевірка на пристрої Drager підтвердила здогади — 1,60 проміле», – повідомили у патрульній поліції Львова.

27-річний водій не погодився з перевіркою і захотів їхати до медичного закладу. Але вже на місці він відмовився від повторної перевірки на стан алкогольного сп’яніння.

На водія склали протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), а також постанову за відсутність полісу цивільної відповідальності.

Додамо, що Личаківське кладовище є меморіальним і музейним комлексом, це державний історико-культурний музей-заповідник. Суму завданих збитків буде оцінювати спеціальна комісія.