ДТП з п'яним водієм сталася 15 січня 2023 року

Львівський підприємець Андрій-Михайло Павлів, який 15 січня 2023 року п'яним на автомобілі BMW 328 XI протаранив браму ЛКП «Музей "Личаківський цвинтар"», сплатить понад 550 тис. грн компенсації за завдану матеріальну шкоду. Ці кошти потрібні на реставрацію пошкодженої брами цвинтаря, розташованої з лівої сторони вул. Мечникова. Комісія оцінила вартість відновлення у понад 710 тис. грн, тому ще 160 тис. грн цвинтар отримає з резервного фонду Моторного транспортного страхового бюро України. Відповідач також сплатить понад 8 тис. грн судового збору. Рішення 10 листопада ухвалив суддя Личаківського районного суду Володимир Мармаш.

Зазначимо, що відповідач просив суд повністю відмовити у задоволенні позову Личаківського цвинтаря. Андрій-Михайло Павлів намагався довести, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази розміру завданих збитків та інформація про ступінь пошкодження, якого зазнала пам'ятка архітектури. Однак суд повністю задовольнив позов Личаківського цвинтаря. Додамо, що Андрій-Михайло Павлів може подати апеляційну скаргу на рішення суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, водій BMW протаранив браму Личаківського цвинтаря вночі 15 січня. Водій пройшов перевірку на пристрої Drager, який показав 1,60 проміле алкоголю в крові. Згодом винуватець аварії просив правоохоронців повторно перевірити його на стан сп'яніння, але передумав.

Керівник ЛКП «Музей-заповідник "Личаківський цвинтар"» Олександр Дмитрів розповідав, що брама змістилася приблизно на 10 см. Конструкцію, яка вкрилася тріщинами, потрібно демонтувати та заново збирати. Додамо, що браму Личаківського цвинтаря збудували у 1901 році в неоготичному стилі з пісковика. Востаннє її реставрували 2015 року.

Згодом ZAXID.NET вдалось з'ясувати, що за кермом був львів'янин Андрій-Михайло Павлів, який є власником компанії «Захід Автошлях» та директором «Галшляхбуд». У 2020 році чоловіка вже штрафували на 12 тис. грн за 2 тис. доларів хабара поліцейським. У справі, яку розглядав Франківський районний суд, йдеться, що підприємець хотів уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дороги на Дрогобиччині.

У березні 2023 року Личаківський районний суд визнав винним Андрія-Михайла Павліва у нетверезому водінні та порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Його оштрафували на 17 тис. грн та на рік позбавили права керувати автомобілем. На засіданні чоловік заперечував провину й навіть заявив, що 15 січня не був за кермом, а автомобіль йому не належить.