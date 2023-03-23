П'яний Андрій-Михайло Павлів на BMW протаранив браму Личаківського цвинтаря у Львові

Личаківський районний суд Львова визнав винним 27-річного львівського підприємця Андрія-Михайла Павліва у нетверезому водінні та порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. П'яний Андрій-Михайло Павлів у січні цього року на автомобілі BMW протаранив браму Личаківського цвинтаря у Львові. Рішенням суду його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав терміном на один рік.

Як розповіли ZAXID.NET у Личаківському районному суді, на засіданні у середу, 22 березня, суд визнав Андрія-Михайла Павліва винним в обох інкримінованих йому правопорушеннях – порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (ст 124 КУпАП) та у нетверезому водінні (ст. 130 КУпАП).

На засіданні Андрій-Михайло Павлів заявляв, що правопорушень, які йому інкримінують, він не вчиняв і за кермом автомобіля взагалі не перебував. Також стверджував, що цей автомобіль належить не йому, а його знайомому. Однак його вину було доведено зібраними доказами.

За рішенням суду, на нього накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Також його позбавлено права керування транспортними засобами терміном на один рік. Рішення суду ще не вступило в дію та може бути оскаржене в апеляції.

ДТП з вини Андрія-Михайла Павліва сталася вночі на неділю,15 січня, близько 2:00. Він за кермом BMW протаранив браму музею «Личаківський цвинтар». Перевірка на пристрої Drager показала 1,60 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у вісім разів. Збитки музею від ДТП оцінили у 710 тис. грн.

За даними YouControl, львів’янин Андрій-Михайло Павлів займається бізнесом у сфері ремонтів доріг. Він є власником фірми «Захід Автошлях» та директором «Галшляхбуд».

Три роки тому Франківський районний суд Львова визнав винним та оштрафував директора «Галшляхбуд» Андрія-Михайла Павліва на 12 тис. грн за дачу 2 тис. доларів хабара поліцейським. За допомогою хабара підприємець хотів уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту дороги на Дрогобиччині.