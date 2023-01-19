BMW на швидкості врізався в браму Личаківського цвинтаря, завдавши пам'ятці серйозних пошкоджень

За кермом автомобіля BMW, який минулими вихідними протаранив браму Личаківського цвинтаря у Львові, був нетверезий 27-річний львівський підприємець Андрій-Михайло Павлів. Про це повідомила ГО Pitbull Lviv, яка відстежує п’яних водіїв на дорогах. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

«BMW, п'яний, розтрощив пам'ятку ЮНЕСКО. Та ще і зальотний! Як нам вдалося з'ясувати, за кермом перебував такий собі Андрій-Михайло Павлів», – йдеться в повідомленні Pitbull Lviv.

Раніше Андрія-Михайла Павліва затримували під час передачі хабара поліцейським (фото поліції)

За даними YouControl, львів’янин Андрій-Михайло Павлів займається бізнесом у сфері ремонтів доріг. Він є власником фірми «Захід Автошлях» та директором «Галшляхбуд».

Три роки тому Франківський районний суд Львова визнав винним та оштрафував директора «Галшляхбуд» Андрія-Михайла Павліва на 12 тис. грн за дачу 2 тис. доларів хабара поліцейським. За допомогою хабара підприємець хотів уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту дороги на Дрогобиччині.

ДТП з вини Андрія-Михайла Павліва сталася вночі на неділю,15 січня, близько 2:00. Він за кермом BMW протаранив браму музею «Личаківський цвинтар». Перевірка на пристрої Drager показала 1,60 проміле алкоголю. Збитки музею від ДТП оцінили у 710 тис. грн.