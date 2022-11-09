Компанії «ПФ - Онікс» належать будинки на площі Ринок 39 і 40

Власник приміщення у пам’ятці національного значення XVII ст. на пл. Ринок, 40 у центрі Львова під час самовільних будівельних робіт демонтував частину офіцини (флігеля), зруйнувавши дерев’яні перекриття і різьблені балки. Управління охорони історичного середовища Львівської міськради наклало штраф 170 тис. грн на власника – ТзОВ виробничо-комерційна компанія «ПФ-Онікс». Крім цього, місто звернулось у поліцію і міністерство культури і подало позов до суду для відновлення пам’ятки.

«У серпні розпочали незаконну реконструкцію – міськрада порушення зафіксувала, наклала штраф і роботи зупинились. Власники визнали провину, заявляли, що готові пройти всі процедури і сплатити штраф, але слова розбігаються з ділом. Проект реставрації власники так і не представили для висновку управління охорони історичного середовища, штраф оскаржили в судовому порядку», – повідомляла на своїй сторінці 12 жовтня керуюча справами виконкому ЛМР Наталія Алєксєєва.

Поліція кримінальне провадження не відкрила, а скерувала матеріали справи в Інспекцію ДАБК, яка не має повноважень щодо пам’яток національного значення. Так само міністерство культури та інформаційної політики України як основний контролюючий орган щодо національної спадщини на звернення міської ради не видав припису чи штрафу за порушення.

Як повідомили 9 листопада у прес-службі міської ради, місто звернулося до суду щодо відновлення пам’ятки.

Керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко пояснила, що кам’яниця складається з основного будинку, який ми бачимо з площі Ринок, і Г-подібної офіцини, яка зв’язана з основним будинком. Вхід туди через внутрішній двір.

«Вони викупили три поверхи в офіцині і почали її перебудовувати. Майже все там демонтували, навіть перекриття. Лишили фасадні стіни. Також вони викупили перший поверх офіцини в сусідньому будинку №39, який має спільну стіну з цим, і там теж почали роботи, пообдирали стіни», – зазначила ZAXID.NET Лілія Онищенко.

Зруйнований інтер'єр офіцини будинку на пл. Ринок, 40 (фото Лілії Онищенко)

Що власники планують там зробити, Лілія Онищенко не знає, бо вони не подали жодної проектної документації.

«Купивши приміщення на аукціоні, вони чемно уклали охоронний договір. Знали, що це пам’ятка, зобов’язалися виконувати тільки реставраційні роботи і тільки після отримання всіх необхідних дозволів і погоджень. І просто це проігнорували, почали самовільні роботи. Мені навіть не вдалося з’ясувати, що це за фірма і які робітники проводять роботи. Вони нас на впускали. Ми туди заходили з поліцією», – розповіла Лілія Онищенко.

Вона додала, що власник не тільки зруйнував пам’ятку, але й хотів захопити частину двору загального користування – там розпочали земляні роботи.

Будинок №40 на пл. Ринок – кам’яниця Зухоровичівська – пам’ятка XVII ст. У другій половині XVIII ст. її перебудували. Компанія «ПФ-Онікс» викупила на аукціоні комунальні приміщення Львівської міської ради –приміщення першого та третього поверхів площею 85,3 м2 у 2020 році і 48,2 м2 на другому поверсі у 2021 році.

За даними платформи YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія ПФ-Онікс» займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальними засобами. Власниками компанії є львів’яни Богдан Вішка та Мирослав Вус. Керівником підприємства зазначений Федір Густей.