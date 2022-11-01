У будівлі корпусу хімічного факультету ЛНУ імені Івана Франка самовільно демонтували автентичні дерев’яні вікна та почали встановлювати натомість металопластикові

Львівська мерія звинуватила ЛНУ імені Івана Франка у самовільній заміні автентичних вікон на пластикові у будинку, що є пам’яткою архітектури. У вівторок, 1 листопада, управління охорони історичного середовища роботи зупинило, однак автентичні дерев’яні вікна вже демонтували.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у будівлі хімічного факультету ЛНУ імені Івана Франка на вул. Кирила і Мефодія, 6 почали заміну вікон. Однак замість автентичних дерев’яних у будинку, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, встановлюють металопластикові вікна.

У вівторок, 1 листопада міське управління охорони історичного середовища самовільні роботи зупинило. За словами керівниці управління Лілія Онищенко, на момент виявлення робіт у пам’ятці вже демонтували три великі автентичні вікна та кілька менших.

«Роботи ми зупинили, але, ці вікна вже, на жаль, втрачені», – повідомила Лілія Онищенко.

За її словами, у ректораті університету заявили, що заміна вікон у будівлі на вул. Кирила і Мефодія, 6 – неузгоджена з ними ініціатива керівництва хімічного факультету й запевнили, що замість демонтованих встановлять нові дерев’яні вікна, виготовлені за зразком оригінальних. Після обстеження будівлі управління охорони історичного середовища видало припис про негайну зупинку робіт у пам’ятці архітектури.

«Однак, це уже буде не автентика. Сподіваємось, що отримаємо від університету відповідний гарантійний лист, бо поки це усна обіцянка», – додала Лілія Онищенко.

Будинок №6 на вул. Кирила і Мефодія збудований у 1892 році за проектом віденського архітектора Різорі та добудований у 1911 році архітекторами Григорієм Пежанським за участю архітектора Йозефа Браунзайса. Нині у будинку розташований хімічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. Будівля внесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.