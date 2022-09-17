Всі збережені елементи законсервують і відреставрують

Команда реставраторів KARP Restorer вже два роки працює над дослідженням і відновленням середньовічної Еміновичівської кам’яниці на вул. Вірменській, 17 у центрі Львова. Її збудували в XVII ст. на місці старішої зруйнованої. Впродовж століть будинок багато разів перебудовували, тому фахівці зараз віднаходять різночасові елементи, найдавніші з яких з XV ст. Всі давні елементи планують зберегти і законсервувати.

Науковий керівник реставраційних робіт, професор Львівської політехніки Олег Рибчинський називає Еміновичівську кам’яницю одним з найцікавіших ґрунтовно досліджених об’єктів у Львові.

«Ми маємо представлено тут щонайменше 10 періодів розбудови, які сягають від початку XV ст. і фактично до середини XX ст. Тут є унікальний приклад розбудови планування, представлено багато мистецьких творів: портали, віконні обрамлення, різьблення, унікальна система опалення готичної кам’яниці гіпокауст, збережена підлога XVII ст.», – зазначає Олег Рибчинський.

Найстаріші віднайдені розписи XVII ст. (фото KARP Restorer)

Під численними нашаруваннями побілки реставратори відкрили рослинні, геометричні орнаменти, зображення тварин, пейзажний живопис. Найстаріші елементи живопису XVII ст. віднайшли у ніші. Через незадовільні умови їх перенесли на нову каркасну основу.

«Після того, як ми усунули певну кількість різночасових побілок, відкрились символічні зображення, які датувались поч. XVII і XX ст. Протягом попередні століть значну частину розписів було ушкоджено. Про це свідчать насічки на стінах від попередніх тинькувань. Декорації були в критичному стані, тому треба було провести насамперед консерваційні роботи», – пояснює реставраторка Ірина Змієвська.

Меандровий фриз, який відкрився після демонтажу підвісної стелі (фото KARP Restorer)

Фахівці виявили на стелі ренесансні дерев’яні балки, які на початку XIX ст. закрили стелею. Згодом ця новіша стеля почала просідати і облущуватися. Її, розписану живописом, перенесли разом з дерев’яною конструкцією основи і законсервували, а ренесансні балки відкрили. На балці був різьблений геральдичний символ з датою «1654», солярні знаки та латинський напис «BENEDIK DOMINE …. HABITATIONEM ISTAM».

Ренесансні дерев’яні балки та розписи стелі XIX ст., яка їх прикривала (фото KARP Restorer)

Керівник KARP Restorer Василь Карпів уточнив ZAXID.NET, що консерваційні роботи ще тривають, але вже близько до завершення. KARP Restorer відновлює розписи і дерево, конструктивними елементами займається команда під керівництвом Олега Рибчинського. Планується повна консервація і виведення окремих зон з аварійного стану, представлення різночасових фрагментів монументального живопису, які вдалося зберегти.

«Це надбання культурної спадщини. Наше завдання максимально його дослідити і зберегти. І в майбутньому показати суспільству як приклад історії, яка формувалася понад 6 століть», – наголошує Василь Карпів.

Після завершення всіх робіт приватний власник вирішить подальше призначення будинку і концепцію його пристосування. За попередніми планами, йде мова про те, що там буде публічний простір.