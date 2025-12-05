ГУР уразило російський Су-24 у Криму

Бійці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Військові за допомогою дронів уразили російську ППО та бомбардувальник Су-24. Про це у п’ятницю, 5 грудня, повідомили у телеграм-каналі ГУР.

Операція тривала два тижні. Бойові завдання виконували бійці спецпідрозділу «Примари». Військові за допомогою дронів уразили вісім військових об’єктів росіян. Під удар потрапили:

фронтовий бомбардувальник Су-24;

антена в радіопрозорому куполі;

радіолокаційна станція 39Н6 «Каста-2Е2»;

БпЛА «Оріон»;

дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 «Подльот»;

вантажний потяг та «Урал» російських військ.

Надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24 розробили у 1960-х роках у Радянському союзі, а у 1975 році його прийняли на озброєння. Бомбардувальник призначений для завдання ракетно-бомбових ударів. Він може діяти навіть у складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема здатний прицільного уражати наземні та надводні цілі на малих висотах. Крім того, Су-24 є носієм тактичних ядерних зарядів.

Нагадаємо, 4 грудня ГУР повідомило про знищення російського винищувача МіГ-29 в окупованому Криму. Вартість такого літака становить приблизно 25 млн доларів.